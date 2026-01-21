Coquimbo Unido y Deportes Limache jugarán por clasificar a la final de la Supercopa 2026. El historial entre Piratas y Tomateros es parejo, ya que jugaron cuatro partidos la temporada pasada y ganaron dos cada uno. Por lo que quien gane hoy, se pondrá en ventaja en el registro.

Durante el 2025 ambos equipos se enfrentaron por primera vez el 28 de febrero en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán. Ahí el equipo aurinegro se impuso por 2 a 1. Resultado y victoria que repitió el 2 de agosto y que posteriormente, serían puntos que les ayudarían a ser campeones.

Estas dos victorias fueron parte del camino de Coquimbo Unido para levantar el título de la Liga de Primera y llegar a la Supercopa. Pero Deportes Limache también consiguió dos importantes victorias ante los del norte.

En cuartos de final de Copa Chile, “El Tomate Mecánico” se vio las caras ante el equipo, en ese entonces dirigido por Esteban González. Y si bien, no eran favoritos, lograron la hazaña y vencieron 2 a 1 en casa y 3 a 2 en la cuarta región.

Coquimbo Unido y Deportes Limache podrán desempatar el mejor de cinco hoy en la Supecopa.Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Con dos victorias por lado y en diferentes competencias, hoy Coquimbo Unido y Deportes Limache tienen la opción de desempatar en un nuevo objetivo: enfrentarse a Universidad Católica en la final.

Coquimbo Unido y Deportes Limache pueden hacer historia en la Supercopa

La semifinal de Supercopa pone a Deportes Limache y Coquimbo Unido con objetivos distintos, pero los dos pueden hacer historia. En la conferencia de prensa previa al partido, ambos entrenadores se sienten confiados en ganar para clasificar a la final y enfrentar a Universidad Católica por el título.

El Pirata fue el mejor equipo del 2025. De avanzar y ganar la final, conseguirá su segundo trofeo en la máxima categoría del fútbol chileno. Es que la Liga de Primera la temporada pasada fue su primer trofeo grande en la vitrina, por lo que ser el supercampeón es algo que busca Hernán Caputto y compañía.

En el caso de los Tomateros, si ganan hoy llegarán a su segunda final en Primera División. El equipo fundado en 2012, tuvo su primera definición en la máxima categoría el año pasado ante Huachipato, en el encuentro que definió al campeón de Copa Chile. Así que Víctor Rivero, según su postura en la conferencia de prensa, tiene más que claro el paso histórico que puede dar.

