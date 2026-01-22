Restan apenas un par de semanas para el fútbol de nuestra Primera División regrese a la acción. Hablamos de la Liga de Primera 2026, certamen que no solo tendrá un cambio importante en su clasificación a las copas internacionales, sino que también en su nombre.

Esto lo decimos porque a partir de este año y por las próximas dos temporadas nuestra máxima competencia tendrá un “naming” luego del término del acuerdo con el Banco Itaú.

Se trata de Mercado Libre, empresa que por unos 2,6 millones de dólares dará el nombre a la Liga de Primera 2026 y 2027 tras un acuerdo con la ANFP y TNT Sports, cadena encargada de transmitir los partidos.

Mercado Libre llega a la Liga de Primera del fútbol chileno

La empresa trasandina ya tiene experiencia involucrándose en el fútbol. Sin ir más lejos, desde el 2024 también auspicia el torneo de Primera División de su país.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, declaró tras este acuerdo que “para nosotros es un honor sellar esta alianza con Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico de América Latina”.

“Estamos seguros que en esta nueva unión de fuerzas, en la que también participamos junto a TNT Sports, podremos llevar nuestra Liga de Primera a todos los rincones de nuestro país, para conectar el deporte más lindo del mundo con las niñas y niños, las familias y todos los hinchas de Chile y Latinoamérica”, agregó.

Mercado Libre le dará nombre a la Liga de Primera por los próximos dos años.

Por su parte Alan Meyer, vicepresidente de Mercado Libre para Países Andinos, aseguró que “el fútbol es el deporte más popular, más practicado y más visto de Chile. Asociarnos a la Liga de Primera es un tremendo honor.

“Significa apoyar un elemento muy importante para nuestro país. En el fútbol hay pasión, lealtad y compromiso. Estas características las aplicamos en Mercado Libre, trabajando con mucho ímpetu por ofrecer la mejor experiencia de compras de todas, con el envío más rápido del país”, concluyó.

Cabe destacar que esta es la quinta vez que una empresa extranjera le da el nombre a nuestro torneo de Primera División después de Petrobras (empresa brasileña entre 2010 y 2013) Scotiabank (canadienses en 2014-2018), Betsson (suecos en el 2023) e Itaú (brasileños entre 2024 y 2025).