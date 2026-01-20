El mercado del fútbol chileno se empieza a acercar a su recta final. Los equipos nacionales ya tienen menos de un mes para completar sus planteles y la fecha de cierre del libro de pases está apuntada en el calendario.

Tal como sostiene el reglamento, los clubes tienen límite hasta 24 horas antes de la cuarta fecha de la Liga de Primera para inscribir nuevos jugadores.

Así las cosas, cualquier refuerzo tendrá que llegar antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas. Un segundo después ya no se podrá incorporar jugadores, a menos que sea por un hecho puntual, específicamente una lesión de gravedad.

La cuarta fecha y refuerzos

Para dejar las cosas más claras, el cierre del mercado de pases se cerrará previo a los duelos de La Calera-Ñublense, Deportes concepción-Cobresal, Huachipato-Palestino, O’Higgins-Colo Colo, Universidad Católica-Coquimbo Unido, La Serena-Universidad de Concepción, Audax Italiano-Everton y Universidad de Chile-Deportes Limache.

Volviendo al mercado, Colo Colo tiene hasta ahora los fichajes de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

En Universidad de Chile llegaron Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero; en tanto la Católica tiene como altas a Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz.

Por su parte, el campeón Coquimbo Unido sumó a Matías Fracchia, Guido Vadalá, Luis Riveros, Pablo Rodríguez, Lucas Pratto y Benjamín Gazzolo.