Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

¿Cuándo cierra el libro de pases en el fútbol chileno? El mercado entrará en su recta final

Se viene la recta final: el mercado del fútbol chileno tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo se cierra el libro de pases en la Liga de Primera?

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
¿Cuándo cierra el libro de pases en Chile?
© U. de Chile y Colo Colo¿Cuándo cierra el libro de pases en Chile?

El mercado del fútbol chileno se empieza a acercar a su recta final. Los equipos nacionales ya tienen menos de un mes para completar sus planteles y la fecha de cierre del libro de pases está apuntada en el calendario.

Tal como sostiene el reglamento, los clubes tienen límite hasta 24 horas antes de la cuarta fecha de la Liga de Primera para inscribir nuevos jugadores.

Así las cosas, cualquier refuerzo tendrá que llegar antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas. Un segundo después ya no se podrá incorporar jugadores, a menos que sea por un hecho puntual, específicamente una lesión de gravedad.

Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

ver también

Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

La cuarta fecha y refuerzos

Para dejar las cosas más claras, el cierre del mercado de pases se cerrará previo a los duelos de La Calera-Ñublense, Deportes concepción-Cobresal, Huachipato-Palestino, O’Higgins-Colo Colo, Universidad Católica-Coquimbo Unido, La Serena-Universidad de Concepción, Audax Italiano-Everton y Universidad de Chile-Deportes Limache.

La UC tiene hasta ahora el refuerzo más potente: Palavecino, figura y campeón con Coquimbo 2025. (Foto: Photosport)

La UC tiene hasta ahora el refuerzo más potente: Palavecino, figura y campeón con Coquimbo 2025. (Foto: Photosport)

Volviendo al mercado, Colo Colo tiene hasta ahora los fichajes de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

Publicidad

En Universidad de Chile llegaron Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero; en tanto la Católica tiene como altas a Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz.

El refuerzo de U de Chile que está loco con Charles Aránguiz: “Me sorprendió muchísimo”

ver también

El refuerzo de U de Chile que está loco con Charles Aránguiz: “Me sorprendió muchísimo”

Por su parte, el campeón Coquimbo Unido sumó a Matías Fracchia, Guido Vadalá, Luis Riveros, Pablo Rodríguez, Lucas Pratto y Benjamín Gazzolo.

Lee también
U. de Chile: Lucero ya le marcó a Colo Colo y celebró con todo
U de Chile

U. de Chile: Lucero ya le marcó a Colo Colo y celebró con todo

Lucero refuerzo oficial: la U soltó un gato en el CDA
U de Chile

Lucero refuerzo oficial: la U soltó un gato en el CDA

El drama del jugador de la U que perdió su casa en incendios
U de Chile

El drama del jugador de la U que perdió su casa en incendios

Víctor Dávila es sondeado por importante club brasileño
Mercado de fichajes 2026

Víctor Dávila es sondeado por importante club brasileño

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo