Recordado por muchos hinchas de U de Chile, tanto por su carrera como por su rápido crecimiento físico, Mauricio Gómez reapareció en las redes. El ex delantero azul juega ahora en el fútbol amateur.

Defendiendo al Marcos Trincado de Rengo, del torneo Regional Senior de O’Higgins, el recordado “Hormona” remeció las redes sociales. En un video publicado en el certamen se le vio tras coronarse campeón.

Su equipo venció a Unión Placilla en la final, donde Mauricio Gómez fue coronado como la gran figura del duelo. El ariete de 36 años anotó cuatro goles para el triunfo y posterior título.

La nueva apariencia del ex U de Chile

Mauricio Gómez sorprendió a los hinchas de U de Chile y el fútbol chileno en un video donde se le ve con notorio cambio físico. Los comentarios no se hicieron esperar en relación al atacante que estuvo desaparecido del balompié nacional por años.

“Parece de 50 años” y “Hasta Carlos Caszely se ve más joven”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales. Eso sí, también hubo muchos de apoyo para el goleador que sigue vigente.

Mauricio Gómez nació en U de Chile y era el llamado a ser el gran delantero como proyecto del equipo. “Hormona” partió a préstamo después a U de Concepción y se dio una larga vuelta en el fútbol, hasta con paso por Universitario de Sucre, en Bolivia.

En Chile jugó también por Santiago Morning, Rangers, Ñublense, Temuco, Iberia, Wanderers y Recoleta. Eso, hasta que decidió colgar los botines y retirarse del fútbol en el año 2018.