Vecchio lo quema todo en incendiario mensaje contra Unión Española: “Cada trapo colgado…”

El argentino alzó la voz desde su país y mediante sus redes sociales cargó con nombre y apellido al responsable de su salida.

Por Nelson Martinez

Siguen los dardos del argentino.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTSiguen los dardos del argentino.

Siguen las repercusiones del caso Emiliano Vecchio y su polémica salida de Unión Española. Sin poder debutar, el argentino volvió a Argentina y desde allá disparó con todo hacia la dirigencia.

Luego de respaldarse en acusaciones de su pareja contra el club, el ahora ex hispano ocupó sus redes sociales para mandar recado directo a Santa Laura. Eso, luego que su única “voz oficial” había sido un audio filtrado en redes sociales.

Fue así que por medio de su cuenta de Instagram el jugador que ahora se ofreció a San Lorenzo le puso nombre y apellido a su nuevo dardo: Sabino Aguad. Con incendiaria historia en la red social remeció a los hinchas.

Así reapareció Vecchio

Emiliano Vecchio sacó el habla en redes sociales y pese a elogiar a los hinchas de Unión Española, terminó su post con ácida crítica. Los fanáticos rojos le hicieron la cruz una vez más tras el hecho.

No va más Vecchio en los rojos

“Unión Española es su historia, su gente, su estadio y cada trapo colgado en los partidos… No quien lo maneja hoy ¡Fuerza! Todo pasa“, dijo sobre una publicación que reposteó.

Ahí, el escrito inicial apuntaba a que no se respetan los ídolos en los hispanos, con una foto de Sabino Aguad, Gerente General del club, como blanco de las críticas. El argentino no dudó en publicar dicha imagen y encender las redes.

El argentino partió de Santa Laura acusando que no lo apoyaron económicamente en buscar hogar, y más regalías para él y su pareja. Desde Santa Laura optaron por no seguir la polémica y hasta ahora no se han pronunciado oficialmente.

El argentino no pudo tener así oficialmente su tercer ciclo en el club y mientras se ofreció a San Lorenzo, sigue sin amarrar nueva camiseta. Mientras tanto, los hispanos ya buscan un reemplazante, con un viejo conocido como opción.

Así fue el posteo del argentino contra Unión Española:

