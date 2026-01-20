Emiliano Vecchio protagoniza una de las teleseries más impactantes del verano. Luego de firmar en Unión Española para ser una especie de salvador en Primera B, a las pocas semanas decidió no continuar en los hispanos.

Lo más insólito es que no pasaron ni 24 horas y ya estaba dando declaraciones en Argentina para ofrecerse a San Lorenzo, elenco en el que asegura es un “sueño” poder jugar.

Todo es tan insólito que incluso indica que no quiere cobrar sueldo. “Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro“, expresó en el medio partidario Mundo Azulgrana.

A sus 37 años, pide que tenga una prueba en el Ciclón para que así evalúen si está impecable para jugar en uno de los grandes del fútbol trasandino.

“Quiero que me vea un mes Damián Ayude (el entrenador) y si cree que no estoy apto, me voy solo“, aseguró el volante que tuvo un paso por Colo Colo en Chile.

Insistió en que “no quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo“, lo que le abre la chance de cerrar su carrera en un elenco poderoso de Argentina.

Recordar que el técnico de Unión Española, Gonzalo Villagra, fue tajante hace unos días al señalar que “no está en condiciones” de jugar actualmente. Esto luego de que se ausentara a reiterados entrenamientos.

Habrá que ver si prospera la negociación de Vecchio con San Lorenzo y termina siendo refuerzo del cuadro de Boedo.

