A pesar de que el plantel parecía cerrado, Colo Colo ha vuelto y con todo al mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique está buscando más refuerzos ante las exigencias de Fernando Ortiz, con el arco como una de sus prioridades.

Si bien tiene a Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira, el Tano cree que no es suficiente para presionar a Fernando De Paul. Con los cupos de extranjeros prácticamente llenos (5 de 6, pero con 5 jugadores en cancha), el plan es que sea chileno y en las últimas horas hubo avances importantes con uno: Sebastián Pérez.

Zanahoria está tomando la delantera en la pelea por ser el nuevo arquero del Cacique, donde también está sonando Ignacio González de Everton. Una situación por la que incluso hubo contactos para ver si es posible o no.

Sebastián Pérez recibe el llamado de Colo Colo

En Colo Colo están buscando a un arquero y en las últimas horas hubo movimientos con uno de los candidatos. Sebastián Pérez recibió un telefonazo desde el Cacique, a pesar de que tiene contrato vigente con Palestino.

Sebastián Pérez podría ser nuevo arquero de Colo Colo para el 2026. Foto: Photosport.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN este miércoles que “hay varias versiones en el caso del arquero. He recibido información de que está conforme con los arqueros, después otra de que quiere un arquero. Joven es difícil porque ya los tiene, necesita uno que pelee el puesto con De Paul“.

Fue tras ello que el reportero albo reveló que en Colo Colo tomaron contacto con Zanahoria. “En las últimas horas la gerencia deportiva está tomando fuerza el nombre de Sebastián Pérez“.

De hecho, se animó a señalar que el guardameta de Palestino se acerca a pasos agigantados al Estadio Monumentala. “Comienza a tomar la delantera“.

Las cosas son tal que este lunes llamaron al jugador y su club para ver los detalles del traspaso. “Hubo una comunicación ayer con la gente de Palestino y el jugador, está la disposición y mostró el deseo de vestir la camiseta de Colo Colo“.

Quedará esperar para ver cómo es que termina esta teleserie. El guardameta tiene contrato con los Árabes y una salida no será fácil, además de que el torneo está a la vuelta de la esquina, lo que significaría una baja sensible a la que deberían encontrarle un reemplazante de emergencia.

Sebastián Pérez toma la delantera en la pelea por ser el nuevo arquero de Colo Colo para el 2026. Fernando De Paul se mantiene como el titular en la pretemporada, pero mira atento las movidas en el mercado del Cacique.

¿Cuáles fueron los números de Sebastián Pérez en 2025?

Sebastián Pérez se acerca a Colo Colo luego de haber disputado un total de 41 partidos oficiales con Palestino. En ellos dejó su arco en cero en 9 ocasiones y recibió 56 goles en los 3.690 minutos que estuvo dentro de la cancha.

