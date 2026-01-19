Universidad de Chile ya está preparando lo que será la nueva temporada, donde competirán en Copa Sudamericana. Por lo mismo, la escuadra se encuentra analizando lo que serán sus nuevos refuerzos, donde revelan que una figura de uno podría llegar al equipo.

La escuadra ya ha sumado a distintos refuerzos, entre ellos la de los delanteros Eduardo Vargas y Octavio Rivero, mientras que Juan Martín Lucero ya arribó a Chile para sumarse a los azules. Asimismo, el volante central Lucas Romero también se sumó esta temporada.

El defensa central que podría llegar a la U

Según reveló hace algunos días el comunicador deportivo Renzo Luvecce, Jason León, defensa de Palestino, fue acercado a la dirigencia azul. “El lateral izquierdo fue seguido todo el año por la secretaría técnica, veremos si el DT aprueba su contratación”.

Añadiendo que no sería una negociación tan sencilla, ya que de concretarse “sería un préstamo con opción de compra, el lateral izquierdo tiene contrato con Palestino hasta finales de 2027 y su actual cláusula de salida es por $700 mil dólares por el 100% de su pase”.

León disputó 28 partidos en la última temporada del Campeonato Nacional, donde el defensa anotó 1 gol, 1 entregó 1 asistencia.

El jugador estaría en el radar de la U/Photosport

¿La U necesita reforzar la defensa?

El recordado exjugador, Manuel “Caté” Ibarra, conversó con Bolavip Chile, se refirió a los refuerzos que ha sumado la U indicando que considerada que faltan piezas por sumar. “Yo siempre apelo a la columna vertebral. Estoy esperando, faltaría que llegue un defensa, un central”.

Añadiendo que “estamos optando por los jugadores que ya están y que obviamente sabemos que han hecho una buena campaña. Pero si no está uno de los dos titulares, el año pasado se notó que el equipo era muy justo”.

¿Cuándo juega la U vs. Palestino?

Las escuadras nacionales lograron ingresar a la Fase 2 de Copa Sudamericana donde deberán enfrentarse en un partido único para clasificar a la Fase de Grupos la cual se disputará el próximo 4 de marzo.

