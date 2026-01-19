El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue entregando capítulos cargados de morbo y gestos que no pasan desapercibidos. Esta vez, el protagonista es Juan Martín Lucero, delantero argentino que ya está en Chile para reforzar a la Universidad de Chile, en una operación que promete remecer a los hinchas azules y también a los de Colo Colo.

Porque el ‘Gato’ no llega como un refuerzo más al CDA. Lucero cruzará definitivamente la vereda tras su paso por el Cacique, donde fue goleador y pieza clave en la temporada 2022 de la mano de Gustavo Quinteros, antes de su abrupta salida al Fortaleza de Brasil con demanda de por medio.

Ahora, vestirá la camiseta azul y compartirá camarín con otros dos nombres que ya vivieron el mismo proceso como Charles Aránguiz, pero sobre todo Matías Zaldivia y Octavio Rivero.

Y, como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales volvieron a hablar. En las últimas horas, Juan Martín Lucero comenzó a eliminar progresivamente imágenes de su etapa en Colo Colo desde su cuenta de Instagram. Fotografías en el Monumental, celebraciones de gol y registros con la camiseta alba y sus compañeros comenzaron a desaparecer, en un gesto que muchos interpretan como una clara señal de su nuevo ciclo.

Si bien aún persisten algunos rastros de su pasado albo a esta hora en su red social, lo cierto es que la limpieza digital ha sido evidente. Cerca de 40 publicaciones fueron borradas en poco tiempo, todas vinculadas a su paso por Macul, repitiendo un patrón similar al que semanas atrás protagonizó Octavio Rivero antes de firmar con la U.

El antes y el después de la cuenta de Instagram de JM Lucero. (Foto: Captura)

El cruce de vereda está consumado. Solo falta la oficialización. Pero mientras eso ocurre, las redes sociales ya dieron la primera pista clara: Juan Martín Lucero empieza a escribir una nueva historia, deja el blanco y ahora se tiñe de azul.