Universidad de Chile

Juan Martín Lucero habla de su pasado en Colo Colo: “Vuelvo a un lugar que…”

El delantero tocó la experiencia que tuvo en el fútbol chileno, aseguran que le permitirá una adaptación mucho más rápido.

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile anunció con bombos y platillos, además de una tocada de oreja a Colo Colo, a su cuarto refuerzo para la temporada 2026: el delantero Juan Martín Lucero.

El goleador sabe que cargará una pesada mochila con su pasado como delantero en los albos, donde los hinchas en el estadio Monumental esperan el Superclásico del 1 de marzo para darle una bienvendia.

Por lo mismo, Lucero sabe lo que vivirá, pero también asume que su pasado en el fútbol chileno le puede servir para explotar más rápido, entendiendo que es apuntado como la gran figura de la U.

En ese sentido, ya tocó en una respuesta su anterior paso por Chile, cuando defendió a Colo Colo, asegurando que le dio un conocimiento de el fútbol nacional.

Juan Martín Lucero con la camiseta de la U. Foto: U de Chile.

Juan Martín Lucero adelanta la lucha con Rivero y Vargas: “Tienen mucha jerarquía”

Lucero conoce el fútbol chileno

Juan Martín Lucero conoce muy bien el fútbol chileno, esto por su paso en Colo Colo, por lo que asume que con eso le sirve para una adaptación rápida en su regreso.

Así también lo dio a entender en una entrevista con el YouTube oficial del club, donde deja en claro que tiene muchas expectativas.

“Vuelvo a un lugar que conozco, la liga en Chile me gusta, se compite bien y ojalá que todos los años que vengo jugando los pueda demostrar acá”, explicó en primera instancia.

“Siempre que uno conoce el lugar es más fácil la adaptación, es un país que me gusta mucho y espero que la adaptación sea lo mas rápido posible”, profundizó.

