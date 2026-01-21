Colo Colo vuelve a la cancha a disputar su último partido amistoso en su gira por Uruguay. Este miércoles el Cacique se enfrenta a Peñarol en la que será la prueba antes del debut en el torneo, por lo que presentará una novedosa formación.

Ante la baja de nombres como Javier Correa y Lucas Cepeda, Fernando Ortiz mueve el tablero con cambio de esquema. El Tano apuesta por borrar por ahora el 3-5-2 para pasar a un 4-3-3 con sorpresas, especialmente en ataque.

Además, se confirma el rol que tendrá Arturo Vidal en esta propuesta del Cacique. El King irá de titular, pero no en el puesto que estuvo utilizando en las últimas jornadas. Todo esto, mientras el club sigue mirando refuerzos.

Colo Colo se llena de cambios y nuevo esquema contra Peñarol

Colo Colo ya tiene formación confirmada para enfrentar a Peñarol en su último partido en la Serie Río de La Plata. El Cacique tendrá cambios a lo visto en la derrota con Alianza Lima, pasando de un esquema de 2-3-5 a un 4-3-3.

Fernando Ortiz le mete mano a la formación de Colo Colo contra Peñarol. Foto: Photosport.

En medio de rumores de la llegada de competencia en su puesto, Fernando de Paul sigue firme como el titular para Fernando Ortiz. El Tuto sale a demostrar que puede cargar con el peso de ser el estelar y así el club no gaste plata en otro refuerzo.

En la defensa es donde comienzan las novedades. La línea de tres queda en el pasado para estrenar una de cuatro que estará conformada por Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme. Este último, ante la ausencia de Erick Wiemberg por un tema personal.

En el mediocampo es donde aparece nuevamente Arturo Vidal luego de haber jugado en el fondo en los duelos anteriores. Junto a él estarán Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, dejando en la banca a Claudio Aquino.

Para cerrar, el ataque presenta un inédito tridente. Francisco Marchant y Leandro Hernández serán los encargados de las bandas, dejando como el 9 a Maximiliano Romero para que tome ritmo de cara a su debut en la Liga de Primera.

De esta manera, Colo Colo ya tiene formación confirmada para enfrentar a Peñarol. Esta será con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en la delantera.

¿Cuándo debuta Colo Colo en el torneo?

Colo Colo enfrenta a Peñarol con la mira puesta en su debut en la Liga de Primera 2026. El Cacique enfrentará a Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas.