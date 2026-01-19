Este domingo Colo Colo disputó su segundo amistoso de pretemporada, sufriendo una derrota que tuvo a varios ausentes. El Cacique cayó por 3 a 2 frente a Alianza Lima, en un encuentro en el que tuvo a nombres que no venían siendo titulares.

Por la banda izquierda no fueron pocos los que se sorprendieron de ver a Cristián Riquelme. El ex Everton ha ido ganando terreno con Fernando Ortiz y tuvo su gran oportunidad, pero sin tener al suplente más obvio en esa zona a disposición: Erick Wiemberg.

El lateral no estuvo presente en el encuentro ni tampoco en el estadio. Los hinchas de inmediato quedaron con la duda de qué le había pasado, algo que se aclaró este lunes y que dejó más dudas que respuestas.

Erick Wiemberg deja la concentración de Colo Colo en Uruguay

Colo Colo tuvo a varios ausentes en el duelo contra Alianza Lima y uno de los más importantes fue Erick Wiemberg. El lateral, que es un titular para Fernando Ortiz, no fue ni a la banca contra los peruanos y de inmediato encendió alarmas entre los hinchas del Cacique.

Erick Wiemberg se fue de la concentración de Colo Colo. Foto: Photosport.

Su situación generó mucha incertidumbre y este lunes se conocieron los motivos por los que no dijo presente. Según reveló el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM, el ex Unión La Calera “dejó la pretemporada de Colo Colo y regresó al país por un tema personal, es por algo familiar“.

Publicidad

Publicidad

El viaje de Erick Wiemberg recibió el visto bueno tanto de Fernando Ortiz como de la directiva. “Conversó con el técnico de la situación y le dijo que no había problema, la dirigencia le dio la autorización“.

ver también No era solo un problema de salud: revelan que Lucas Cepeda está a un paso de dejar Colo Colo

Por ahora, se desconocen los motivos por los que el lateral debió abandonar la concentración de Colo Colo. Su pareja, Rous Eggers, publicó en su cuenta de Instagram mensajes de ayuda para los afectados por los incendios en el sur del país pero no se sabe si tiene que ver con esto.

Esta situación le dio la chance tanto a Cristián Riquelme como a Diego Ulloa de sumar minutos ante Alianza Lima. Lo más probable es que uno de ellos o ambos se repitan el plato frente a Peñarol, el hasta ahora último duelo de pretemporada.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo no podrá contar con Erick Wiemberg para la recta final de su preparación en Uruguay. El Cacique espera a su lateral antes del inicio de la Liga de Primera y así poder ir juntos a buscar el primer triunfo oficial del año.

¿Cuáles son los números de Erick Wiemberg en Colo Colo?

Erick Wiemberg se pierde lo que resta de pretemporada con Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 109 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha aportado con 7 goles y 5 asistencias en los 8.926 minutos que acumula dentro de la cancha.