Pese a que aún no inicia la Liga de Primera, ya hay cambios en cuanto a la logística y programación de un duelo. Con miras a la tercera fecha del torneo, hay un partido que modificará de estadio por show musical.

Se trata de Everton de Viña del Mar, club que está programado para recibir a Huachipato el viernes 13 de febrero, a las 18:00 horas en Sausalito. Pero en lo que ha sido una tónica en el fútbol chileno, otro espectáculo modificó los planes.

En este caso, Chayanne será el encargado de la fiesta en la Ciudad Jardín el 11 de febrero en el estadio de Everton. Dichos trabajos post concierto obligaron al equipo a buscar otro recinto, donde por reglamento ya tiene otros inscritos.

Las opciones de Everton

Everton no podrá recibir a Huachipato (13 de febrero) por la tercera fecha en su estadio Sausalito. Los viñamarinos tendrán que moverse en la región debido al concierto de Chayanne en su recinto, dos días antes.

Everton en la Noche Oro & Cielo 2026/Photosport

“Los estadios inscritos, aparte de Sausalito, son Calera, Quillota y Playa Ancha. Se confirmará el recinto en los próximos días”, avisó el periodista viñamarino, Diego Peralta.

La particularidad es que dicho duelo será sin público, ya que los ruleteros están castigados por la invasión de hinchas en un partido del 2025, contra U Católica. Es más, en la primera fecha tampoco contarán con su gente en Viña.

Everton cayó 1-0 ante Limache en su Noche Oro & Cielo /Photosport

“El primer partido de Everton ante Unión La Calera por la primera fecha y ante Huachipato por la tercera, se jugará sin público”, confirmó la citada fuente, en relación a la sanción del club.

