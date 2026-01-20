Es tendencia:
La rompió en Huachipato y lo quiso U de Chile: el “9” que negocia O’Higgins para reemplazar a Maxi Romero

Tras la partida de su goleador a Colo Colo, la nueva administración del club busca en su reemplazo para jugar Copa Libertadores.

Por Nelson Martinez

Maxi Romero aún no tiene reemplazo en Rancagua.
En O’Higgins de Rancagua siguen de cabeza buscando el refuerzo estrella para la temporada 2026, que incluye participación en Copa Libertadores. Si bien han cubierto la mayoría de las posiciones, falta el esperado goleador.

Ante la partida de Maxi Romero, los hinchas piden a gritos que llegue luego el reemplazante extranjero. Y ante el mar de nombre que rondan la nueva administración del Capo, apareció un “tapado”.

Uruguayo de nacimiento y conocido en el fútbol chileno, Thiago Vecino es el nombre que más se acerca a la tienda celeste para ponerse la “9”. Desde Rancagua avisaron acercamientos oficiales por el jugador.

Pudo llegar a la U, pero se acerca a O’Higgins

El uruguayo Thiago Vecino es la nueva carta que barajan en Rancagua para reemplazar a Maxi Romero, quien partió a Colo Colo. El charrúa jugó medio año en Huachipato y sonó firme en la U hace un año.

Vecino anotándole a la U /Photosport

“El centro delantero Thiago Vecino está en negociaciones para transformarse en nuevo refuerzo de O’Higgins. El uruguayo, que jugó en el fútbol chileno en 2024 cuando defendió a Huachipato, pertenece a Vélez y viene de jugar por el FC Pari NN de Rusia”, informó el medio local Fuera de Juego.

El hombre que estuvo cerca de arribar a U de Chile hace un año jugó 11 partidos y convirtió 1 gol en Europa, donde no ha tenido continuidad. Eso sí, en su extensa trayectoria tiene mejores números.

El 2022 anotó 15 tantos en Liverpool de Uruguay y el 2024 en Huachipato marcó seis goles en 12 encuentros, lo que dejó una grata impresión en el sur. Por ahora O’Higgins cuenta con Arnaldo Castillo y Esteban Calderón como centrodelanteros.

