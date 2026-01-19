Cada vez queda menos para el regreso de la Liga de Primera, pero el mercado de pases no se detiene. O’Higgins encendió la grúa y consiguió el fichaje de Benjamín Schamine.

El Capo de Provincia realizó una muy buena campaña en el 2025, consiguiendo la clasificación a la Copa Libertadores. Claro que como suele suceder, los buenos resultados también provocaron que ocurrieran algunas partidas muy importantes para el club.

El nuevo refuerzo de O’Higgins

O’Higgins perdió a su cuerpo técnico encabezado por Francisco “Paqui” Meneguini, quienes se fueron a Universidad de Chile. Tampoco pudieron retener a Maximiliano Romero, quien ahora llegó a préstamo a Colo Colo desde Argentinos Juniors.

Matías Lugo, otra de las buenas figuras en el 2025 del Capo de Provincia, también finalizó su cesión y los Celestes tiraron la toalla. El jugador que pertenece a Argentinos Juniors está cerca de llegar a Barcelona de Ecuador luego de su buen paso en Rancagua.

ver también “Es un jugador…”: Colo Colo le prende velas a Maximiliano Romero para que traiga goles

En O’Higgins no tienen mucho tiempo para lamentaciones, por lo que trabajan en encontrar reemplazos de buen nivel. Es ahí donde parecen haber encontrado al sucesor de Lugo en el mediocampo: Benjamín Schamine, quien arribará desde Defensa y Justicia.

De acuerdo a César Luis Merlo, el Capo tiene todo acordado con el jugador. “El mediocampista Benjamín Schamine es nuevo refuerzo de O’Higgins. Defensa y Justicia lo cede a préstamo por un año y con opción de compra”, indicó el experto en fichajes.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Schamine tiene 22 años y ha jugado durante toda su carrera en el Halcón de Varela. Con el Capo de Provincia disputará la Copa Libertadores 2026, donde en la fase 2 de medirán a Bahía de Brasil con la ilusión de llegar a la zona de grupos.