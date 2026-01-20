ver también U. de Chile: Lucero ya le marcó a Colo Colo y celebró con todo

Tras una larga espera por fin Juan Martín Lucero es flamante refuerzo de Universidad de Chile. El Gato es una de las grandes contrataciones del cuadro azul en este mercado de fichajes, siendo la carta de gol para el equipo de Francisco Meneghini.

Con esto el bulla firma a un segundo ex Colo Colo en este mercado tras el arribo de Octavio Rivero hace unas semanas, algo que sin duda inyecta bastante morbo en el ambiente, sobre todo pensando en el Superclásico de inicios de marzo.

Esto fue analizado por toda una institución alba como Carlos Caszely, quien en charla con La Tercera optó por bajarle el perfil a este fichaje de los azules, poniendo por sobre todo el escudo del Cacique.

Caszely repasa a Juan Martín Lucero por llegar a Universidad de Chile

El ídolo albo aseguró al mencionado medio que “son profesionales, tienen que ir a donde más les paguen, porque después nadie los ayuda cuando dejan de jugar al fútbol. Igualmente, no hay que olvidarse que Lucero salió mal de Colo Colo, así que da lo mismo”.

“Colo Colo es muy grande para preocuparse de estas pequeñeces. Va a ser difícil cuando le toque jugar en el Monumental, aunque depende de la personalidad de cada jugador y cómo le afecta ese tipo de ambiente”, agregó.

Para cerrar, el Rey del Metro Cuadrado hizo un llamado de atención por el último año de Lucero en Fortaleza. “Hay que ver cómo viene, porque estaba de reserva en Brasil. Yo le doy muy poca importancia”, concluyó.

Los números con que Lucero llega a la U

En la pasada temporada el atacante jugó 51 partidos oficiales, siendo 27 por el Brasileirão, siete en Copa Libertadores, siete en la Copa do Nordeste, dos en la Copa de Brasil y ocho en el Campeonato Cearense. Anotó once goles (de los cuales solo tres fueron el Brasileirão) y entregado una asistencia en 2.797 minutos de acción.