Universidad de Chile

Refuerzo de U. de Chile: el Gato Lucero ya le marcó a Colo Colo… y lo celebró con todo

Lucero es refuerzo oficial de la U dejando atrás su paso por Colo Colo. De hecho, El Gato ya le marcó a los albos y celebró como si no hubiera conocido el estadio Monumental.

Por Diego Jeria

U. de Chile: Lucero ya le marcó un gol a Colo Colo y lo celebró.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTU. de Chile: Lucero ya le marcó un gol a Colo Colo y lo celebró.

Juan Martín Lucero ya es jugador de Universidad de Chile tras su salida de Fortaleza, dejando atrás también su paso por Colo Colo el 2022, de donde salió con polémica a inicios de 2023 para partir al club brasileño.

El Gato fue una de las figuras del Cacique en el título del Campeonato Nacional 2022, y cuando se pensaba que seguiría en Colo Colo, armó maletas abruptamente y dejó el estadio Monumental con polémica, ganándose el odio de muchos hinchas albos.

Y en su paso por Colo Colo le marcó a la U, específicamente un doblete en el Superclásico del 31 de julio, con victoria por 3-1 para los albos.

U de Chile anuncia oficialmente a Lucero como refuerzo: se soltó un gato en el CDA del Chuncho

El reciente gol de Lucero a Colo Colo y festejo

Pero para ilusión azul, Lucero también le marcó a Colo Colo vistiendo la camiseta de Fortaleza. Y lo más llamativo de todo es que lo celebró efusivamente.

Ese 7 de mayo, Lucero marcó el cuarto gol del triunfo 4-0 de Fortaleza ante Colo Colo, por el Grupo E de la última Copa Libertadores, en el partido de la segunda rueda de la fase zonal, tras la tragedia del primer partido en el Monumental.

De esta forma, el ex Colo Colo se suma a la U junto a otro ex albo: Octavio Rivero. Eso sí, el Gato llega al Chuncho meses después de anotar y celebrar ante el Cacique como si nunca hubiese estado en el archirrival de Universidad de Chile.

Otro golpe a Colo Colo: el detalle de la presentación de Juan Martín Lucero en U. de Chile

Lucero ya está a las órdenes del nuevo entrenador de la U, Francisco Meneghini, como el cuarto refuerzo junto a Rivero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero, reencontrándose además con un ex compañero en La Ruca: Matías Zaldivia.

