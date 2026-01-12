Es tendencia:
Universidad de Chile

Octavio Rivero da la receta para ganarse al hincha de U de Chile: “Dentro de la cancha es donde…”

El delantero uruguayo se refirió a lo que será este nuevo desafío con la camiseta de la U, sobre todo tras su pasado en Colo Colo.

Por Patricio Echagüe

© Universidad de Chile.Rivero vestirá su quinto club en el fútbol chileno.

Octavio Rivero fue presentado en sociedad como flamante nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El delantero uruguayo es una de las apuestas de los azules para renovar completamente el ataque tras dos buenas temporadas en el Barcelona de Guayaquil.

La jugada es arriesgada, ya que se trata de un jugador con un marcado pasado en Colo Colo, club donde jugó por dos años entre 2016 y 2018. Sin embargo, para el propio Rivero no es tema, ya que dejó en claro su total compromiso con su actual club.

Así lo aseguró en conferencia de prensa al declarar que lo dejará todo para ganar títulos y ser importante en el equipo dirigido por Francisco Meneghini.

Rivero es presentado en la U

El delantero afirmó que “dentro de la cancha es donde se gana a la gente, se gana a los compañeros. Soy un jugador que deja todo en la cancha, espero aportar con muchos goles, ojalá ganando algún título, que es lo que más me ilusionó de venir para acá”.

Octavio Rivero ya ha tenido sus primeros trabajos como flamante nuevo fichaje azul. | Foto: Universidad de Chile.

Sobre lo que será enfrentar a Colo Colo, el atacante sostuvo que “me ha tocado jugar varios clásicos. Tengo conocimiento de lo que significan esos partidos para la gente y para el club. No pienso en cómo me van a recibir, trato de hacer lo mejor para mi equipo y ojalá nos podamos llevar la victoria”.

“Con muchas ganas de que esto ya arranque, porque la verdad que se ha hecho esperar mucho, Esperemos que ahora el 30 ya arranque y que sea un buen año”, cerró el centrodelantero”, concluyó.

Los números con que Octavio Rivero llega a Universidad de Chile

En sus dos temporadas con Barcelona de Guayaquil el atacante uruguayo anotó 25 goles y dio una asistencia en 56 compromisos. Con 33 años esta será la quinta camiseta que defienda en Chile tras sus pasos por O’Higgins, Colo Colo, Unión Española y Unión La Calera.

