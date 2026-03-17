“Es una lástima”: El drama que enfrenta Octavio Rivero y que lo podría dejar medio año fuera de la U

Universidad de Chile suma un nuevo dolor de cabeza con el caso de Octavio Rivero. El delantero uruguayo llegó como gran carta en el ataque pero no pudo confirmar su cartel de refuerzo.

La sinovitis en su rodilla izquierda ha impedido su aparición en cancha, lo que sufrió Francisco Meneghini y ahora Jhon Valladares que se mantiene interino hasta la llegada de un nuevo entrenador.

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Tema que decidió enfrentar Rivero, especialmente ante los comentarios que se han generado en su entorno. Lo que molestó al charrúa por el desconocimiento de su caso.

“Se ha hablado mucho. Hoy en día cualquier dice cosas. Muchas veces molesta, dijeron que yo llegué lesionado acá. Me parece una falta de respeto hacia el club, cuerpo médico y hacia mí”, recalcó en conversación con TNT Sports.

¿Cuándo vuelve a jugar Octavio Rivero?

El caso de Octavio Rivero preocupa especialmente por la intervención que tendrá que realizarse en su rodilla. Lo que dejará sin jugar al delantero hasta el segundo semestre del 2026.

Octavio Rivero solo fue titular ante Audax Italiano y tras ello se profundizó su lesión.

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“Yo sufrí la lesión en Perú, en el partido amistoso. Se ha tratado de manejar el tema, y evitar la cirugía con distintos tratamientos. Lamentablemente me dijeron que es inevitable. Es una lástima, uno llega con mucha ilusión. Se habla dentro de 3 a 6 meses. Depende de la evolución y de cómo salga la cirugía”, expresó.

Así las cosas, Rivero no volverá a jugar hasta antes del Mundial 2026. Incluso podría ser recién para septiembre su retorno a las canchas. Lo que sería en la recta final del campeonato local y que es lo que principalmente ilusiona al goleador. “Hay que trabajar mucho para ya estar en la segunda parte del año para poder ayudar al equipo, que es lo que más quiero”, sentenció.

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