El Príncipe no pudo terminar el duelo del Bulla con Audax Italiano y dejó una imagen que preocupó a los hinchas. Avisaron que será apartado para lo que viene.

Charles Aránguiz alarma a la U de Chile después de sufrir una nueva lesión. En el empate 2 a 2 del Romántico Viajero contra Audax Italiano, el Príncipe debió abandonar la cancha por problemas físicos que lo dejaron desconsolado y que ahora lo bajan de lo que queda de primera rueda.

Apenas se retiró de la cancha, el bicampeón de América se sentó en la banca y se quedó por largos minutos con las manos en su rostro mientras miraba el suelo. La imagen ya era preocupante y este lunes se conoció un detalle que asusta aún más al elenco estudiantil.

Esto, porque revelaron que el mediocampista será baja para lo que queda de semestre y se suma al hospital azul. Una noticia que complica aún más a un Fernando Gago que no logra darle la vuelta a las cosas en el Bulla.

Charles Aránguiz se pierde todo lo que resta de primera rueda con la U

En la U lamentan una nueva lesión de Charles Aránguiz. El Príncipe no logra salir a flote y sumó un problema físico que no le ayuda en nada a un Romántico Viajero que está contra las cuerdas.

Charles Aránguiz sufre otra vez con las lesiones y en la U están preocupados. Foto: Photosport.

De hecho, la situación llega a tal punto que el periodista Cristián Caamaño destapó que el club decidió marginarlo hasta la segunda rueda. “No juega hasta el otro semestre“, dijo de manera categórica el periodista en Radio Agricultura.

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El reportero explicó los motivos que hay detrás de la decisión que toma la U con Charles Aránguiz. “No juega ante Unión La Calera que es en pasto sintético y tampoco va a jugar el partido pendiente ante O’Higgins“.

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La noticia no llega en un buen momento para el Romántico Viajero. Los dos partidos que le quedan para cerrar la primera rueda serán claves para escalar en la tabla de posiciones, lo que podría ser un bálsamo después del fracaso en la Copa de la Liga.

Habrá que esperar para ver si es que esta situación deja al mediocampista también afuera de la Copa Chile que se disputará durante el Mundial. De ser así, los hinchas tendrán que aguantar hasta julio para recién volver a ver a uno de sus referentes en la cancha.

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Charles Aránguiz se suma al hospital de la U y se despide del primer semestre de la temporada 2026. El Príncipe no logra romper su mala racha de lesiones y genera inquietud sobre su real estado físico.

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Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la U y Charles Aránguiz