Si bien ganó y sigue en la cima de la tabla de posiciones, Colo Colo terminó más que preocupado luego del partido con Huachipato. En el cruce de este lunes el Cacique lamentó la lesión de Joaquín Sosa, uno de sus pilare esta temporada.

El defensor, que llegara como refuerzo para esta campaña, se ha transformado en uno de los jugadores más importantes del Eterno Campeón. Sin embargo, le dio malas noticias a Fernando Ortiz luego de no poder terminar el encuentro por una molestia.

Este martes el zaguero fue sometido a exámenes médicos en los que se aclaró si lo que tiene es para preocuparse o no. Y, para su suerte, las cosas parecen no ser tan graves como se llegó a pensar.

Joaquín Sosa le da un respiro a Colo Colo

En Colo Colo respiran un poco más tranquilos luego de los exámenes médicos a los que fue sometido Joaquín Sosa. El defensor presentó molestias que le impidieron seguir jugando contra Huachipato, lo que tenía en alerta al Cacique.

Joaquín Sosa debió salir de la cancha por molestias que tenían muy asustado a Colo Colo. Foto: Photosport.

Pero este martes después de los estudios, hubo buenas noticias para el equipo de Fernando Ortiz. El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN que el zaguero finalmente “se hizo exámenes por una molestia en el talón“.

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Fue tras ello que el reportero albo avisó que los resultados fueron positivos tanto para Joaquín Sosa como para Colo Colo. “Al parecer, no es nada complicado“, enfatizó.

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De esta forma, Fernando Ortiz celebra el poder recuperar rápido a un hombre que ha sido clave. Eso sí, quedará esperar para ver si será considerado para el próximo partido que se les viene en la Copa de la Liga, donde se espera que haya más de una rotación.

En su puesto espera hace rato Javier Méndez, otro que llegó como refuerzo pero que casi no ha tenido oportunidades. Todo quedará en manos del DT, quien no quiere ceder terreno en ninguno de los torneos que disputa y piensa ir con lo mejor que tiene.

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Joaquín Sosa no hizo pasar más que un susto a Colo Colo y espera por el parte médico oficial para saber si es que deberá ser apartado del plantel. Por ahora, las primeras informaciones le dan un respiro al Cacique después de muestras de dolor que encendieron alarmas.

¿Cuáles son los números de Joaquín Sosa en Colo Colo en la temporada 2026?

Con su actuación ante Huachipato, Joaquín Sosa llegó a los 7 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo en 2026. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 575 minutos dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Joaquín Sosa…

Alarma descartada tras exámenes: Luego de encender las alarmas al no poder terminar el partido contra Huachipato, los exámenes médicos realizados este martes trajeron tranquilidad. La molestia de Joaquín Sosa se localizó en el talón y, según los primeros informes, los resultados indican que no es una lesión de gravedad , descartando un problema óseo o tendinoso mayor.

Luego de encender las alarmas al no poder terminar el partido contra Huachipato, los exámenes médicos realizados este martes trajeron tranquilidad. La molestia de Joaquín Sosa se localizó en el y, según los primeros informes, los resultados indican que , descartando un problema óseo o tendinoso mayor. Pieza clave para el esquema de Ortiz: La noticia es un respiro para Fernando Ortiz, ya que el defensor uruguayo se ha consolidado como un pilar fundamental en la retaguardia del líder. Su rápida recuperación evita desarmar una defensa que ha mostrado gran solidez y que permite al técnico seguir contando con una de sus figuras con mayor regularidad.

La noticia es un respiro para Fernando Ortiz, ya que el defensor uruguayo se ha consolidado como un pilar fundamental en la retaguardia del líder. Su rápida recuperación evita desarmar una defensa que ha mostrado gran solidez y que permite al técnico seguir contando con una de sus figuras con mayor regularidad. Duda para la Copa de la Liga: Aunque la lesión no es complicada, su presencia en el debut de la Copa de la Liga está en evaluación. El cuerpo técnico analiza aprovechar la instancia para realizar rotaciones, lo que le daría descanso a Sosa y abriría la puerta para el debut o mayor rodaje de Javier Méndez, refuerzo que espera su oportunidad en el banco de suplentes.

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