Universidad de Chile oficializó la llegada de Octavio Rivero, quien fue presentado este lunes como nuevo delantero azul de cara a la temporada 2026. El atacante uruguayo, de 33 años, firmó contrato con el club y se integrará al plantel dirigido por Francisco Meneghini con la misión de reforzar el ataque.

Rivero llega con la expectativa de aportar experiencia y goles en un equipo que ha sufrido en la delantera en los últimos años, y que ahora busca retomar protagonismo tanto en el torneo nacional como en competiciones internacionales.

El uruguayo se mostró entusiasmado al vestir la camiseta azul. “Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que buscaba venir y por fin se logró”, declaró en su presentación, reconociendo el gran paso en su carrera.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los hinchas fue el dorsal que ocupará Rivero: llevará el número 9, el mismo que dejó vacante Leandro Fernández tras su salida del club y el mismo con el que en Colo Colo no triunfó.

Octavio Rivero es presentado y ocupará la “9”

El peso de llevar la “9”

Octavio Rivero tuvo paso por Colo Colo importante entre 2016 y 2018. Los números que ocupó en ese entonces fue la 29 y la 9. Con el 29 Riveros tuvo su mejor versión en el Cacique, con goles decisivos, fue campeón y tuvo mejor relación con la hinchada.

La 9 en el equipo albo Rivero la ocupó en su última etapa, cuando disputó la Copa Libertadores. Tuvo ciertos goles importantes, como ante Bolívar en La Paz, pero fue muy irregular y tuvo críticas.

Con la “9” bien puesta, Rivero se prepara para debutar con la U en los próximos compromisos amistosos, mientras el equipo azul busca dar un salto de calidad en la cancha y devolverle alegrías a su hinchada.