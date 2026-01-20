Es tendencia:
“No se debió haber…”: la última frase de Juan Martín Lucero sobre Colo Colo antes de irse a U de Chile

Hace unos meses, el ahora delantero azul tuvo respetuoso comentario en relación a la tragedia alba de sus hinchas.

Por Nelson Martinez

Polémica por el salto del jugador a la U.
© Photosport / U de Chile.Polémica por el salto del jugador a la U.

Juan Martín Lucero es oficialmente el nuevo refuerzo y delantero de U de Chile. El club publicó las fotos de su fichaje estrella y remeció las redes sociales hasta con impacto en el archirrival.

Es que el “Gato” fue campeón y artillero con Colo Colo el 2022 y siempre se declaró identificado con el equipo. Pero tal como Octavio Rivero, llegó a la U y borró sus fotos de Instagram vestido de albo.

Es ahí donde salen a la luz sus últimos dichos a la hora de hablar de Colo Colo. Precisamente, hace pocos meses atrás jugando por Fortaleza en Copa Libertadores, donde vivió el duro episodio de la muerte de hinchas albos.

El respetuoso comentario de Juan Martín Lucero por Colo Colo

Hace siete meses atrás, Colo Colo enfrentó a Fortaleza por Copa Libertadores. Dicha ocasión fue la última en que Juan Martín Lucero se refirió a los albos, con sentido mensaje a sus hinchas fallecidos.

“Fue un partido parejo, ellos en el primer tiempo estaban mejor y después lamentablmente pasó lo que pasó, sin duda es algo que no se debió haber jugado desde el principio”, partió diciendo en aquella ocasión.

Fue ahí que el “Gato apeló al cariño por el Cacique y dijo que lo más importante eran las vidas de los dos hinchas fallecidos en las afueras del Estadio Monumental. Aquella ocasión fue la última alusión del ahora delantero azul hacia los albos.

“Si bien salimos beneficiados (Fortaleza), la muerte de esas dos personas no las devuelve nadie. Apenas se enteraron no se debió haber jugado y no decretarse por ganado así como se dio“, cerró.

