La insólita situación que desclasifica Lucero de su negociación con la U: “Tengo miedo…”

Un goleador muy solicitado volvió al fútbol nacional. Universidad de Chile logró convencer a Juan Martín Lucero, quien fue presentado este miércoles como el gran fichaje de la Liga de Primera.

El argentino retorna al balompié nacional, donde brilló en la temporada 2022 con la camiseta de Colo Colo, club del que se fue por la ventana, debido a que tenía contrato, pero lo rompió de forma unilateral para recalar en Fortaleza.

La bullada salida del Gato del Cacique fue factor en la negociación del gerente deportivo de Azul Azul con Lucero, situación que desclasificó el propio jugador en su presentación oficial en la U.

Lucero cuenta que Manuel Mayo tenía miedo de que negociara con otro equipo

Juan Martín Lucero fue consultado sobre si su palabra tenía peso, debido a su salida de Colo Colo con peleas en la FIFA y en el TAS incluidas, ante lo cual fue tajante.

“Si es un juicio salió favorable hay un por qué, creo que no estuve errado en algo que hice. Soy una persona de mucha palabra y cada acto lo comunicó. Después esta en cada club valorar eso o valorarme”, dijo el Gato.

Lucero junto a Mayo en su presentación. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, vino la anécdota: “yo le dije a Manu (Mayo) ‘si me esperas yo voy’ y me dice, voy a contar algo, me decía ‘tengo miedo que puedas estar negociando con otros’ y le dije que tenía mi palabra. Yo antes de ejecutar alguna situación que puede ser siempre lo hablo. Manu valoro mucho eso y yo que me espere”.

La llegada de Juan Martín Lucero finalmente se concretó y firmó un contrato por dos años con Azul Azul.