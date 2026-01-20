Huachipato, campeón de la Copa Chile 2025, abre los fuegos con el duelo frente a Universidad Católica, subcampeón del Campeonato Nacional, en una de las semifinales de la Supercopa de Chile, torneo que este año se disputará en formato final four.

Los Cruzados llegan con ventaja en el historial reciente, acumulando cinco partidos sin perder ante los Acereros, y reforzaron su plantel con nombres importantes, destacando Matías Palavecino, figura del título de Coquimbo y probable titular en el estreno.

¿Dónde ver EN VIVO Huachipato vs. U. Católica? Horario y canal

Huachipato vs. Universidad Católica juegan este martes 20 de enero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Sausalito, Viña del Mar, por semifinales de la Supercopa de Chile.

El partido entre Cruzados y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Probable formación de la UC vs. Huachipato

La probable oncena titular de la UC sería con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino; Clemente Montes, Cristian Cuevas y Fernando Zampedri.

