Sigue la acción de la Supercopa de Chile 2026. Este miércoles es el turno de definir al segundo finalista del certamen con un gran encuentro protagonizado por Coquimbo Unido, flamante campeón de la Liga de Primera, frente a Deportes Limache, finalista de la Copa Chile.

Gran encuentro que definirá al segundo finalista de la Supercopa, estotras el triunfo conseguido por la Universidad Católica este martes ante Huachipato por 4-2 y que les otorgó un cupo a la gran final del certamen a jugarse el próximo domingo 25 de enero en el mismo recinto que alberga la fase de semifinales, el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Es en ese contexto donde te invitamos a conocer todos los detalles de este imperdible encuentro de semifinales.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Limache?

El enfrentamiento entre Coquimbo Unido y Deportes Limache se juega este miércoles 21 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Dónde ver por TV y ONLINE a Coquimbo vs. Limache por la Supercopa?

El partido entre ‘piratas‘ y ‘tomateros‘ será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 99 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO MAX , exclusivo para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa 2025?

De acuerdo a la programación publicada por la ANFP, la gran final de la Supercopa de Chile 2026 se celebrará el próximo domingo 25 de enero a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La animará la Universidad Católica junto al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

