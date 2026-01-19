El inicio de una nueva temporada para Universidad Católica está llegando. En tan solo horas debutan en la Supercopa 2026 y lo harán frente a Huachipato en la primera semifinal del torneo. Y si bien es cierto que, Daniel Garnero tiene todo listo, aún tiene cuatro jugadores que son duda para mañana: Branco Ampuero, Eugenio Mena, Alfred Canales y Agustín Farías.

ver también ANFP confirma a Sausalito como Centro de Acopio durante la Supercopa

Para el primer desafío que tendrá la UC este año Garnero tiene dos jugadores descartados: Sebastián Arancibia y Fernando Zuqui. Ambos están en fase final de su recuperación, pero a estas bajas se pueden sumar más nombres.

El caso de Alfred Canales es que, según el medio Punto Cruzado, el jugador llegó a la pretemporada con una pubalgia. Por lo que no se descarta que para tenerlo bajo cuidado y recuperación, no sea considerado para la Supercopa.

Además Eugenio Mena y Agustín Farías sufrieron golpes en los entrenamientos, lo que causó que los jugadores estén en duda para la convocatoria de mañana en el estadio Sausalito.

Por último en esta lista está el nombre de Branco Ampuero quien está con una sobrecarga muscular. Así que, si es que lo convocan, es un gran candidato para partir en el banco de suplentes.

Branco Ampuero y Eugenio Mena son duda para enfrentar a Huachipato en el inicio de la Supercopa.Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

Considerando que tanto Ampuero como Mena son titulares en el esquema de Daniel Garnero, los nombres que reemplazarían a ambos serían Tomás Asta-Buruaga y Cristián Cuevas respectivamente.

La posible formación de Universidad Católica frente a Huachipato

Daniel Garnero sabía que las lesiones podían ser un dolor de cabeza y para que Universidad Católica no repita los problemas del año pasado, llegaron nombres de emergencia. El plantel corto no debería ser problema y ahora, aún con estas dos bajas y cuatro jugadores en duda hay un XI inicial que promete.

El probable esquema que ocupará Daniel Garnero será un 4-3-3 con Vicente Bernedo en el arco; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González y Cristián Cuevas en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino en la mitad de la cancha; mientras que en el ataque formarían Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Publicidad

Publicidad

La otra alternativa que podría ocupar Garnero sería el ingreso de Juan Ignacio Díaz o la acomodación de Justo Giani a la par de Palavecino y por detrás de los dos delanteros. Pero pese a la formación, lo cierto es que el plantel corto ya no es problema en la ‘UC’.