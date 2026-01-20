El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, expresó que se enteró a través de la prensa la movida de Aníbal Mosa que busca controlar el paquete accionario de Blanco y Negro S.A., la concesionaria que administra al equipo albo.

Es que el empresario lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta un 30% adicional de acciones de la serie B de ByN, según dio a conocer La Tercera. Entonces si esto se concreta, llevaría a Mosa a controlar más del 66% del capital de la concesionaria. Con ello tendría el control total de la toma de decisiones en el directorio.

Ante esto, Valladares reaccionó diciendo: “Nos enteramos formalmente por la publicación en medios de circulación nacional. Lo hemos confirmado esta jornada y la verdad que ante esta acción reaccionamos con cautela. Es un proceso en el que no hay injerencia del Club Social y Deportivo Colo Colo“.

Dentro de las declaraciones, también destacó que pese a que el Bloque Mosa pueda pasar a tener mayoría absoluta en la institución, “ningún proyecto subsiste sin el club”.

“A nuestro entender, ya se va iniciando esa transición hacia el cambio de la propiedad y en ese sentido queremos ser muy claros: ningún proyecto institucional subsiste sin el club, sin sus socios y socias. Para muestra un botón: la remodelación de nuestro estadio, anhelado por todos los colocolinos y colocolinas, dependerá de un buen proyecto, pero también de la conformidad del Club Social y Deportivo Colo Colo, más allá del control político de la concesionaria”, fueron las palabras con las que cerró Edmundo Valladares.

La jugada de Aníbal Mosa para controlar Colo Colo

En la actualidad, Aníbal Mosa y su bloque poseen el 44,68% de participación en la regencia de Colo Colo. Lo que le permite tener tres puestos en el directorio, los que ocupa él junto a Aziz Mosa y Eduardo Loyola.

Mientras que en el bloque de Leonidas Vial: Alfredo Stöhwing, Carlos Cortés, Ángel Maulén y Diego González poseen el 55,27%, pero aún así, no poseen el control mayoritario.

Aníbal Mosa quiere tener el control en Colo ColoFoto: Eduardo Fortes/Photosport

Entonces, lo que busca Mosa con esta oferta de 4.500 millones de pesos, es comprar el 30% adicional. De esta manera, tendrá cinco directores, el bloque opositor dos y el Club Social también dos, lo que causaría que tendría mayoría absoluta en la mesa directiva y control total en las acciones del club.

