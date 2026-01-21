Uno de los momentos más polémicos de las Eliminatorias lo protagonizó la selección chilena. Esto debido a que en 2016 sufrió una dura derrota ante Ecuador por 3-0, lo que complicaba la clasificación a Rusia 2018. Pero además fue protagonista de una escapatoria insólita de Enner Valencia.

La escena incluso fue más comentada que el triunfo de la Tri que en ese momento dirigía Gustavo Quinteros. Es que la salida del jugador del Pachuca fue digna de una producción de Netflix. Por lo que de inmediato se volvió viral, y hasta el día de hoy suma más de 257 mil visualizaciones.

Al minuto 80, con el marcador ya a favor de los locales, Valencia se tiró al suelo. El árbitro pidió la asistencia médica. El caso causó alarma ya que se pidió el traslado a la ambulancia y al jugador se le atendió con oxígeno. Por lo que la imagen impacto.

Minutos después se supo que su salida fue por una deuda de pensión alimenticia por su hija. Por lo que se exigía su detención de inmediata, lo que empañó la carrera del goleador. Aunque, tras diez años decidió aclararlo.

“Hay mucha mala información. En la concentración el coordinador me dijo que estaban llamando porque no había pagado. La Federación envió un cheque de 10 mil dólares, me acuerdo bien porque lo tuve que devolver jaja”, adelantó en el podcast de Paul Guerra.

Escapó en ambulancia de la policía: la versión de Enner Valencia

Tras ello, el sempiterno goleador contó su verdad ya que en ese momento tenía una disputa con su ex pareja Sintia Pinargote por su hija. “Cuando llegamos al Atahualpa, vamos bajando y había mucho policía. Ahí me dijeron ‘vienen por ti’. En la previa ya habían muchos problemas”, recordó. Valencia apuntó a que la deuda estaba saldada, pero los jueces subían el monto sin realizar ninguna notificación. Además detalló que el plano de escapatoria se planeó a minutos de jugar ante Chile.

“El médico me dijo que si me llevaban al hospital no me podía detener. Así fue como decidimos irnos por todo lo que había pasado. Se había pagado la cifra, pero querían molestar. Aprovecharon un partido de Eliminatorias”, recordó.

“Mucha gente se confundió cuando me llevan en la camilla, hay mucho policía. Pero ellos eran de seguridad. Parecía que iba un narco. No contraté abogados adecuados. Me hubiese presentado solo y me hubiese ido mejor”, complementó.

Pese a lo ocurrido, finalmente Valencia tuvo que enfrentar un largo juicio para finalmente tener la tutela de su hija -que al ser menor de edad no se reveló su identidad-. Incluso agradeció el apoyo de su agente Gonzalo Vargas que fue clave para volver a tener a su pequeña bajo su cuidado.