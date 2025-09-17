De esas historias sabrosas que da el fútbol, tanto a nivel de esfuerzo como una anécdota que dio la vuelta al mundo. Protagonista en un duelo ante la selección de Chile, recordado jugador cuelga los botines en su país: Enner Valencia.

El icónico goleador de la Tri se despidió a lo grande su país tras anotar en el 1-0 ante Argentina, con un equipo ya clasificado al Mundial. Pero sus inicios fueron sufridos y hoy aflora dicha historia en el momento de su adiós a la selección.

Nacido en Esmeraldas, Valencia trabajó desde pequeño con su padre ordeñando y cargando tarros de leche para vender en el pueblo. Así sostuvieron por años la casa y, poco a poco, poder comprarse sus primeros botines, según relata el medio Promesa de Fútbol.

De dormir en un estadio a arrancar de él

Enner Valencia tuvo severas complicaciones en sus inicios en cuanto a lo económico, donde el citado medio relata que debió improvisar un lugar para dormir en las noches.

“Encontró refugio en el mismo lugar que más amaba: el estadio George Capwell. Allí, entre pasillos de utilería, durmió noches enteras con un colchón improvisado”, revela el citado medio.

Pero ya consagrado, el viral momento del delantero fue en 2016, donde tras huir de la policía en el entrenamiento de Ecuador, vivió en pleno partido ante Chile otro capítulo por su deuda de pensión de alimentos.

Con 17.134 dólares sin pagar, el equipo de la Tri derrotaba 3-0 a la Roja, donde Valencia fue reemplazado y tras fingir una lesión huyó en camilla, siendo perseguido por la policía local. Todo para evitar la detención

Así fue la escapada de Valencia:

