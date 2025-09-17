Es tendencia:
A lo Cristiano Ronaldo: Alexis deja loco a todo Sevilla con novedoso entrenamiento a sus 36 años

El Niño Maravilla dejó atónitos a todos en España con su particular método de trabajo, demostrando su vigencia total.

Por Nelson Martinez

Alexis vive un renacer en Sevilla.
© Sevilla.Alexis vive un renacer en Sevilla.

Alexis Sánchez enterró las críticas en Sevilla por su edad y momento futbolístico y tras un brillante debut se llenó de loas en España. Es más, hasta en los entrenamientos saca aplausos.

El tocopillano rápidamente se ganó la aprobación de sus compañeros, donde un duro trabajo en cancha captó al instante la atención de los medios locales, haciendo recordar a Cristiano Ronaldo.

Luciendo impecable físicamente tras años de lesiones, fue el medio Diario de Sevilla el cual destacó el nuevo método del chileno para ganarse al DT Matías Almeyda en España.

Así entrena Alexis en Sevilla

Tal como informó el citado medio, Alexis Sánchez ya comenzó a marcar diferencias en Sevilla, tal como lo hizo Cristiano Ronaldo en sus equipos a la hora de entrenar.

“Sánchez es el futbolista que más temprano llega a entrenar. Arriba al complejo al menos una hora y media antes que el resto de sus compañeros para realizar trabajos en el gimnasio y con el balón”, reveló Diario de Sevilla.

El chileno paga con trabajo la oportunidad en el grande español, tras semanas de incertidumbre en que se mantuvo firme con su deseo de seguir jugando en Europa, ante la opción de ir a U de Chile.

Este sábado 20 de septiembre podría volver a tener acción oficial, cuando su equipo visite al Alavés, a las 13:30 horas de Chile. Y en su debut, Alexis ya los maravilló a todos siendo clave con un taco para el empate contra Elche.

