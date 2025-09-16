Polola de Alexis Sánchez deja la grande con curiosa filtración: “Nuevo hogar”

Alexis Sánchez ya está acomodado en Sevilla. El delantero ya debutó en el plantel estelar, y en su primer partido entregó una asistencia que evitó la caída ante Elche.

Pero el formado en Cobreloa además del prometedor momento en el inicio de temporada, ya está en familia en España. Esto porque su novia Alexandra Litvinova se mudó está semana y continúa con su embarazo.

ver también La increíble carrera de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis, en el mundo de la moda internacional

Lo que el propio delantero informó a su familia en su última visita a Chile. Por lo que el romance sigue más firme que nunca en pleno verano europeo.

La joven modelo primero anunció que se mudó a Friuli, justamente al país donde estuvo Alexis en los últimos meses. Pero el mercado de fichajes le dio una importante sorpresa a la pareja, y Sánchez en tiempo récord se transformó en el nuevo delantero del Sevilla.

Alexis Sánchez ya está en familia en Sevilla: así lo mostró su polola

Por lo que, el Bicampeón de América fue el primero en llegar a la ciudad. Tras varias semanas, finalmente Alexandra confirmó su llegada a Sevilla. “Hola, España. Nuestro nuevo hogar”, comentó Alexandra Litvinova y en segundos sumó miles y miles de me gusta.

ver también “Tres meses sin mi hijo…”: la gran pena de la polola de Alexis Sánchez y que se volvió viral

Lo llamativo fue que en las postales mostró parte de la casa que compartirá con Alexis Sánchez. En las imágenes se aprecia la piscina central para capear las altas temperaturas del verano europeo.

Publicidad

Publicidad

Además hay un gran patio para que todos los perritos que tiene la pareja puedan recorrer sin problemas. Lo que habría sido fundamental al momento de eligir el domicilio.