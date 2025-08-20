El delantero de la Roja y actual jugador del Udinese, Alexis Sánchez, estaría atravesando un gran momento en su vida personal, ya que, según trascendió, junto a su pareja Alexandra Litvinova estarían esperando su primero hijo.

Aunque la noticia aún no ha sido confirmado por los protagonistas, La Tercera reveló que el tocopillano ya le habría contado la novedad a su familia, lo que incluso explicaría su reciente visita a Chile junto a Alexandra y también la razón por la que habría rechazado ofertas de clubes fuera de Europa.

¿Quién es Alexandra Litvinova?

Litvinova es modelo rusa de 25 años que comenzó su carrera a temprana edad y acumula más de una década de trayectoria en el mundo de la moda.

Actualmente reside en Friuli, misma ciudad en donde el seleccionado chileno milita en la Serie A.

En sus redes sociales, la modelo ha compartido gran parte de su carrera y campañas realizadas en distintas capitales de la moda como París, Londres, Milan, Nueva York y Miami. Además, está representada por la prestigiosa agencia Next Management.

A través de sus redes la joven comparte retratos de su día a día, su amor por los animales, su vida en Italia y su carrera en el modelaje.

Alexis se queda en Udinese

A pesar de que hubo interés de la MLS, Arabia y Sudamérica, el jugador de 36 años rechazó dejar Europa debido a este gran cambio en su vida, por lo que seguirá siendo parte del Udinese, con quienes tiene contrato hasta el 2026.

La oferta de la Major League Soccer fue descartada rápidamente, ya que su pareja rusa, podría tener complejidad para obtener la vida internacional debido al contexto actual internacional, según detalla La Tercera.

En el cuadro italiano el jugador nacional vive tensos momentos, puesto que desde su llegada no suma goles ni asistencias y tampoco ha podido consolidarse en el equipo que dirige Kosta Runjaic.

Sin embargo, tras la salida de los delanteros titulares del equipo Florian Thauvin y Lorenzo Lucca, el chileno podría sumar más minutos en el cuadro bianconero.