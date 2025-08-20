Alexis Sánchez está a punto de tener un cambio rotundo en su vida. El Niño Maravilla, a sus 36 años de edad, será padre por primera vez junto a su novia, la modelo rusa Alexandra Litvinova.

La noticia fue confirmada por La Tercera durante esta jornada, donde se detalló que el tocopillano compartió este hito a su círculo más cercano, justo en un momento crucial en su carrera en medio de varios rumores en torno a su futuro.

Lamentablemente a nivel deportivo lo hecho por Alexis en la última temporada no estuvo a la altura. Su aporte en el Udinese fue casi nulo, teniendo marcadas diferencias con el alemán Kosta Runjaić, DT del cuadro Bianconeri.

Por lo mismo y ante el notición de que será padre por primera vez en su vida, es que el bicampeón de América se la jugará por la más madura de las decisiones en torno a su carrera y su futuro.

La decisión que toma Alexis Sánchez al saber que será padre

De acuerdo al mencionado medio, el chileno finalmente optará por cumplir con su contrato en el Udinese, elenco donde tiene vínculo hasta junio del 2026. ¿La razón? Pues priorizar en entorno de estabilidad para él y su familia que está por formar.

Sin ir más lejos, por lo mismo desechó ofertas de Arabia Saudita y de Estados Unidos, este último, un país al que claramente a su pareja le iba a costar ingresar por el contexto internacional actual. En ese sentido, por lo mismo optó descartar volver a Chile para jugar en la U.

Alexis Sánchez se quedará en Udinese a cumplir con su contrato. | Foto: Getty Images.

Pese a no tener la mejor relación con su DT, Alexis optó por reintegrarse a los entrenamientos del Udinese, donde de a poco tendrá que saber ganarse un lugar tras ausentarse durante toda la pretemporada del equipo.

Los números de Alexis en Udinese

El delantero chileno jugó en la última temporada 2024-25 con el cuadro friulano apenas 14 encuentros, siendo 13 por la Serie A y uno en la Copa Italia. No registró goles ni asistencias en 479 minutos de acción.

