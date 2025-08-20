Alexis Sánchez llegó a ser una figura estelar en el Arsenal, donde pudo erigirse como una de las figuras en la Premier League. El tocopillano estuvo desde julio de 2014 hasta enero de 2018 en los Gunners, donde anotó 80 goles y regaló 44 asistencias.

Todo eso lo hizo Sánchez en 166 partidos. En 40 de esos juegos, coincidió en la cancha del cuadro londinense con un mediocampista francés que estuvo cuatro campañas allí. Un futbolista que llegó al Arsenal desde el Olympique de Marsella. También jugó por el AC Milan de Italia.

Y el Crystal Palace de Inglaterra, además del Getafe de España, donde le puso fin a su carrera profesional. Todas estas referencias son para Mathieu Flamini, quien cuando era compañero del Maravilla estudió derecho para allanar su camino post retiro del fútbol profesional. También exploró en el mundo empresarial.

Flamini junto a Alexis Sánchez en el Arsenal inglés. (Shaun Botterill/Getty Images).

Como jugador, Flamini acumuló 30 millones de euros entre premios, salarios y comisiones por traspasos. Literalmente una mugre al lado de lo que ganó como empresario ligado al cuidado ambiental, rubro que le permitió multiplicar por mil sus ganancias futboleras.

Mathieu Flamini festeja junto a Alexis Sánchez en el Arsenal. (Michael Regan/Getty Images).

Sí, tal como leen: en 2008, Mathieu Flamini creó GF Biochemichals, una compañía que apunta a la producción de ácido levulínico, que se vislumbra como reemplazante del petróleo. Según las investigaciones, es mucho menos contaminante que el citado combustible.

Hace algunos años, la BBC contó que surgió una sociedad del galo con el italiano Pasquale Granata, un hombre de negocios con mucha preocupación por el medio ambiente. Con eso lograron producir plásticos biodegradables y ecológicos con ese químico. Esa fue la llave a una fortuna de magnate.

Mathieu Flamini, el compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal que se hizo mega multimillonario

Lejos quedaron los años de Alexis Sánchez en el Arsenal y la experiencia que tuvo junto a Mathieu Flamini. Hoy en día, la preocupación del Dilla es ganarse un puesto en el Udinese de Italia, mientras que su ex compañero galo colgó los botines en 2019.

Mathieu Flamini es CEO y co fundador de World Economic Forum, que tiene 5 millones de seguidores en Instagram. (Captura).

Y está plenamente abocado a los negocios: “Flamini generó patentes sobre más de 200 productos creados en base al ácido levulínico”, contó el citado medio inglés sobre esa incursión. Con el tiempo, la revista Vanity Fair tasó la empresa del ex mediocampista de la selección de Francia, que ha sido expositor en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Fueron 30 mil millones de euros los que contabilizó ese avalúo. Para que se hagan una idea, el portugués Cristiano Ronaldo ha ganado ‘apenas’ mil millones de la divisa del Viejo Continente en su trayectoria futbolera. Como para dimensionar la cantidad de dinero que posee Flamini. O perder la noción de la realidad, quién sabe…

