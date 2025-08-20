Si bien se integró a la pretemporada muy tarde, el futuro de Alexis Sánchez sigue siendo todo un misterio. El Niño Maravilla regresó a los trabajos con Udinese, donde ya no tiene espacio pero tiene un año más de contrato por cumplir.

Días atrás el club anunció la salida de dos hombres que le dejaban un puesto listo al tocopillano. Florian Thauvin y Lorenzo Lucca partieron del Bianconeri, lo que parecía ser un alivio para el chileno. No obstante, este miércoles llegan noticias que preocupan.

Y es que el elenco italiano no quiere repetir los errores del año pasado y está mirando aún figuras en el mercado de fichajes. De hecho, la prensa local asegura que quieren repatriar a un jugador que se fue hace nada pero que no está cómodo en su nuevo club, lo que sumaría problemas para el Niño Maravilla.

Desde Turquía puede llegar el jugador que sentencie a Alexis Sánchez en Udinese

Justo a días de haberse integrado al plantel, Alexis Sánchez es sacudido en el Udinese por una inesperada noticia. El Zebrette está tras los pasos de un jugador que ya ha destacado en la Serie A y que se cambió de equipo hace nada.

Nicoló Zaniolo es el gran deseo de Udinese y, pese a que se fue hace nada, lo quieren para el ataque. Esto complica y mucho a Alexis Sánchez. Foto: Getty Images.

Hablamos de Nicoló Zaniolo, que en la última temporada vistió las camisetas de Atalanta y Fiorentina. Entre ambos elencos logró disputar 33 partidos oficiales, marcó 3 goles y aportó con 3 asistencias en 1.026 minutos. Jugó como delantero, extremo y mediocampista ofensivo.

Esto le permitió al italiano partir al extranjero y firmar con el Galatasaray. No obstante, las cosas no estarían siendo como esperaba y se especula con que busca regresar a su país para poder seguir con su carrera, según detalló Mondo Udinese.

Esto lo pone en la mira del Zebrette, donde están manteniendo conversaciones. ¿El problema? En la última temporada jugó en tres puestos en los que Alexis Sánchez esperaba tener más opciones ahora que se fueron Florian Thauvin y Lorenzo Lucca.

Quedará esperar para ver si es que estas negociaciones avanzan más allá o si se terminan postergando para la segunda parte de la temporada. Lo cierto es que el mercado sigue abierto y puede haber novedades importantes.

Alexis Sánchez ruega para que Udinese no le dé un golpe bajo que complique su último año. El Niño Maravilla se quedará a esperar su oportunidad, pero puede perder terreno por los deseos de Kosta Runjaic.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en Udinese la última temporada?

Alexis Sánchez vive un duro momento en Udinese, donde en la última temporada disputó apenas 14 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni tuvo asistencias en los 479 minutos que logró estar dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Udinese?

Por ahora, Alexis Sánchez y Udinese se preparan para lo que será el estreno en la nueva temporada de la Serie A. Este lunes 25 de agosto desde las 12:30 horas el Zebrette recibe al Hellas Verona.

