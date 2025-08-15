La modelo rusa Alexandra Litvinova, que estaría vinculada sentimentalmente al jugador chileno Alexis Sánchez, compartió una serie de publicaciones que se ganaron la aprobación de los chilenos y la acercan aún más al país.

En sus historias de Instagram, Alexandra difundió contenido de fundaciones que promueven la adopción de mascotas, entre ellas Manada Animal (@La_manadakan) destacando que dichas organizaciones son chilenas.

La joven estuvo hace algunas semanas en Chile junto al futbolista en donde compartió postales del país y destacó los paisajes. “Hermoso país, naturaleza increíble, gente cálida y acogedora. Gracias chile”.

La nueva etapa que estaría viviendo Alexis y su pareja

Hace algunas semanas comenzó a sonar un inesperado rumor sobre el jugador de la Roja y en el programa Plan Perfecto de CHV, Cecilia Gutiérrez se refirió a las especulaciones sobre el presente del futbolista señalando que “es difícil adelantar embarazos, es superpersonal, es muy delicado, sobre todo en los primeros meses”.

Estos rumores surgieron luego de que cibernautas notaron que la modelo publicaba fotos con ropa holgada siendo la pista que confirmarían las sospechas. “A todos nos sorprendió que aproximadamente dos meses atrás Alexis Sánchez trajo a su polola”.

“¿Por qué se empiezan a encender las alarmas? Porque en el círculo más cercano de Alexis dicen que vino a contar eso a la familia, que crece la familia”.

¿Quién es Alexandra Litvinova?

La pareja del futbolista chileno es una modelo rusa de 25 años, con más de 10 años de experiencia en el mundo de la moda y ha participado en distintas campañas para reconocidas marcas internacionales.

En la actualidad vive en Friuli, ciudad italiana en donde también se encuentra viviendo el jugador del Udinese. La modelo ha participado en distintas campañas para reconocidas marcas internacionales.