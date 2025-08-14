Mientras todavía no es capaz de sumarse a los entrenamientos en Udinese, con miras a la próxima temporada del fútbol italiano, el delantero chileno Alexis Sánchez hace más noticia por sus publicaciones en Instagram que por lo deportivo.

Ya es insólito y llamativo que por cuarta temporada consecutiva, el tocopillano no realice pretemporada con su equipo. La diferencia en esta ocasión es que en Friuli tiene un fuerte cruce con el técnico alemán Kosta Runjaic, que no lo quiere pese a tener el beneplácito de los dueños del club.

En medio de este turbulento panorama, Alexis aprovecha su tiempo para mostrarse en redes sociales, como ocurrió en la definición de la Supercopa de Europa, que enfrentó en Friuli al PSG con el Tottenham Hotspur, donde por si fuera poco cometió un insólito y llamativo error.

El insólito error de Alexis Sánchez en redes sociales

El “Maravilla” fue uno de los invitados de honor que tuvo la UEFA para el duelo que se llevó a cabo en la ciudad italiana de Friuli, y como era previsible, no iba a perder la oportunidad para fotografiarse al borde de una cancha que conoce como la palma de su mano.

Alexis subió una selfie donde da la espalda al césped, junto con dos videos de la previa al encuentro y una foto suya con la Supercopa de Europa que ganó el 2011 con el Barcelona. Hasta ahí todo bien, salvo que al momento de postear, se mandó tremendo “fail”.

Su publicación indica “PSG vs. Tottenham. Final Supercopa de Europa”. En ella, Sánchez arroba a las cuentas oficiales de ambos equipos. El problema es que quiso arrobar al trofeo y cuando lo hizo, citó a una cuenta parodia del cetro, que no es oficial, no tiene posteos y apenas tiene 189 seguidores. F por él.

¿Cuándo debiera definir su futuro?

Desde su agencia de representación Vibra Fútbol buscan la fórmula para que Alexis Sánchez continúe en el primer orden del fútbol europeo. Sin embargo, las ofertas que había por él, sobre todo desde Turquía, no se concretaron. Para peor, el tiempo corre rápidamente.

El delantero chileno tiene hasta el 31 de agosto para confirmar si se queda o se va del Udinese, con el serio riesgo de que si se mantiene en Údine ni siquiera entre en la consideración del entrenador Kosta Runjaic. Tétrico panorama para lo que viene.

