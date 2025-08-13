El fútbol europeo dio su puntapié inicia en el Estadio Friuli de Italia, donde el París Saint-Germain y el Tottenham se dieron cita para jugar la Supercopa de la UEFA. El campeón de la Champions League y la Europa League se vieron las cara para definir al rey del viejo continente, en un verdadero partidazo donde por detalles el cuadro parisino se quedó con el trofeo.

Y es que el equipo de Luis Enrique tuvo que venir de atrás y saber igualar un partido donde estuvo 2-0 abajo gracias a los goles de Micky van de Ven (39’) y de Cuti Romero (48’) para el cuadro de Londres.

Por suerte el PSG pudo reaccionar a tiempo en los minutos finales del encuentro. Primero fue el coreano Lee Kang-in quien a los 85’ anotó el primer descuento, mientras que Gonçalo Ramos convirtió el 2-2 definitivo a los 90+4’ para mandar el duelo a la definición a penales.

Pese a un inicio adverso donde Vítor Ferreira falló el primer lanzamiento para el cuadro de Paris, a lo largo de la serie se impuso como figura el meta Lucas Chevalier, quien contuvo el lanzamiento de Micky van de Ven para cobrarse revancha del tanto que le convirtió para el 1-0 transitorio del Tottenham.

El arquero Lucas Chevalier tuvo su revancha tras tener bastante responsabilidad en el 1-0 del Tottenham. Terminó siendo clave para que el PSG se quede con la primera Supercopa de la UEFA de su historia. | Foto: Getty Images.

Así fue como el PSG mantuvo más mente fría desde los 12 pasos para vencer por 4-3 y con esto quedarse con la Supercopa de la UEFA, la primera de su historia tras su consagración en la UEFA Champions League 2024-25.

El próximo partido del PSG

Los parisinos volverán a la acción este domingo 17 de agosto cuando desde las 14:45 (hora de Chile) enfrenten al Nantes en el Estadio de la Beaujoire por la fecha 1 de la Ligue 1 2025-26.

El próximo partido del Tottenham

La escuadra de Londres regresará al ruedo este sábado 16 de agosto para enfrentar al Burnley a las 10:00 (hora de Chile) en el Tottenham Hotspur Stadium. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la Premier League 2025-26.

