Justo en la previa a una definición que tendrá como protagonista al PSG, cuando enfrente al Tottenham Hotspur en Friuli por la Supercopa de Europa, un auténtico escándalo estremece la interna del último monarca de la Champions League.

Los protagonistas de esta polémica son dos pesos pesados, como el entrenador del elenco parisino Luis Enrique y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma. Una tormenta que derivó en la salida del guardameta y que trataremos de explicar en tres claves relevantes para entender el conflicto.

Luis Enrique y Gianluigi Donnarumma, de amigos a enemigos en PSG (Getty Images)

Las claves para comprender escándalo en PSG

Todo arranca por una medida de Luis Enrique, quien dio a conocer a la dirigencia de su equipo que necesita un arquero con características distintas a las que les ofrece el internacional italiano. Es así que en el presente mercado de fichajes firmaron a Lucas Chevalier, proveniente del Lille.

“Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel, yo soy 100% responsable de esta decisión difícil“, expresó el técnico del PSG.

Esta medida provocó que el guardameta utilizara sus redes sociales para despedirse del club francés. En la publicación apuntó directo contra Luis Enrique y lamentó no poder continuar contribuyendo al éxito del actual campeón de Europa.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Menos mal, casi lo logra! Luis Enrique entrega insólita explicación por el golpe propinado a Joao Pedro

El descargo de Donnarumma contra Luis Enrique

“Desde el primer día que llegué, lo di todo -dentro y fuera del campo- para ganarme un puesto y defender la portería de París Saint-Germain. Desgraciadamente, alguien decidió que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”, escribió.

En su publicación, el arquero exige poder tener un juego más para despedirse del PSG. “Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré“, finalizó Donnarumma.

¿Cuál será el futuro del arquero?

La noticia en Europa es que el principal equipo que quiere firmar al italiano es nada menos que el Manchester City, que si bien contrató al meta inglés James Trafford, proveniente del Burnley, la eventual salida del brasileño Ederson abre el espacio para que se dé el golpe del mercado.

Publicidad