Cuando el PSG le pasó por encima al Inter de Milán en la final de la Champions League, se desató la fiesta. El equipo francés, con millones de euros invertidos, llegaba a la cima de Europa por primera vez en su vida. Sin embargo, el calendario comenzaría a jugarles en contra.

Es que, tras aquello, el cuadro galo tuvo que disputar casi en seguida el Mundial de Clubes, que se disputó en Estados Unidos. Pese a ello, defendieron bien su papel de favoritos, llegando a la final, donde fueron derrotados por el Chelsea.

Ya con un poquito más de aire entre medio, el PSG volvió a su tierra y comenzó a destrozar rivales en la Ligue 1. Invictos y sin nadie que los ponga contra las cuerdas, los dirigidos por Luis Enrique ya parecen campeones, cuando la Ligue 1 recién despega. Pero, empiezan las dificultades.

Más lesionados, imposible

El calendario les ha jugado en contra. No solamente porque el equipo he tenido unas vacaciones cortísimas, sino que, también, porque varios de los jugadores del PSG juegan para la Selección de Francia, que viene de tener una fecha doble de Eliminatorias para el Mundial 2026.

En esos partidos se lesionaron dos jugadores. Lo más preocupante fue lo de Ousmane Dembélé, quien alcanzó a jugar 36 minutos en el duelo ante Ucrania y tuvo que ser reemplazado por Hugo Ekitiké. Para peor, el propio Mosquito había entrado por su compañero de equipo, Désiré Doué, en el entretiempo. Este último sufrió una lesión en el gemelo.

Con estos dos jugadores menos, el cuadro de Luis Enrique enfrentó este domingo a Lens. Para colmo, el propio DT español del cuadro parisino venía lesionado, porque sufrió un accidente en bicicleta que lo tiene con un brazo enyesado.

Acciones ante el Lens

Frente al Lens, el PSG validó su estampa de favorito. Esta vez lo hizo gracias a dos goles de Bradley Barcola, la figura del encuentro, a los 15′ y a los 51′, ambos con remates desde fuera del área. Eso sí, el equipo visitante demostró resistencia, aunque poca resolución de cara al gol.

Pero, lo que llamó la atención del encuentro fue el gran número de jugadores del PSG que salieron lesionados. Primero fue Khvicha Kvaratskhelia el que abandonó el campo, con claras muestras de dolor, siendo sustituido por Ibrahim Mbaye (30′).

Luego, con el partido ya en el bolsillo, el que se lesionó fue el coreano Lee Kang-In, entrando Senny Mayulu en su lugar (57′). Por último, Lucas Beraldo salió en camilla del campo del Parc des Princes, siendo sustituido por Nuno Mendes (71′).

Vaya número de lesionados del PSG. El final de la temporada pasada y el copioso calendario de la actual le están haciendo pasar un mal rato al actual rey de la Orejona. Tanto que el propio Luis Enrique sufre de una lesión.

