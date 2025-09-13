Un 13 de septiembre el legendario rapero norteamericano, Tupac Shakur, fallecía. Seis días antes, el creador de grandes éxitos como Hit’em up y California Love, había sido interceptado en las esquinas de East Flamingo Road y Koval Lane, en Las Vegas, y una lluvia de balas cayó sobre él.

Fueron cuatro los impactos que dieron en el cuerpo de Tupac, todos provenientes de una Glock .40. Hasta el día de hoy, ha sido difícil determinar realmente a los culpables detrás del hecho, en un acontecimiento que marcó al hip hop.

Han pasado 29 años desde su fallecimiento y pronto Tupac Shakur podría estar en un Mundial de fútbol. Si no se trata de una resurrección, entonces, ¿de qué estamos hablando?

Ahora Tupac Shakur se viste de Reggae Boy

Tupac Shakur debutó en el Charlton en 2021 y, desde ese entonces, ha seguido defendiendo los colores del club que milita en el Championship de Inglaterra. Tan bueno ha sido su presente, que ha incluso sido llamado a la selección de su país.

Pero, su país no es Estados Unidos, ni Tupac rapea. Se trata de Tyreece Anthony Tupac Shakur Campbell, delantero jamaiquino que lleva con orgullo el nombre de la estrella asesinada en 1996.

Ha sido fijo en el esquema de Steve McClaren, ex DT de la Selección de Inglaterra que, actualmente, dirige los destinos de Jamaica, en las Eliminatorias de la Concacaf. De hecho, Tyreece Campbell estuvo en los dos últimos encuentros, ganados ambos, de los Reggae Boys.

Tyreece Campbell juega en el Charlton del Championship | Getty Images

¿Cómo va Jamaica rumbo al Mundial de 2026?

Si bien quedan muchos partidos por delante, la Selección de Jamaica ha conseguido un buen inicio en la fase de grupos de la tercera ronda, y definitiva, de las Eliminatorias de Concacaf.

En los dos primeros encuentros, los Reggae Boys vencieron por goleada a Bermudas, por 4-0, en Hamilton. Tyreece jugó 87 minutos en aquel encuentro. Menos de lo que terminó jugando en el triunfo en Kingston, donde Jamaica venció por 2-0 a Trinidad y Tobago.

Así va Jamaica en el Grupo B de las Eliminatorias de Concacaf