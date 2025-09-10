Por fin se terminó la pesadilla de las Eliminatorias. Chile igualó sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional, pero concluyó en el último puesto del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026. Triste despedida en el Estadio Nacional.

Algo mejoró el equipo de Nicolás Córdova. Hubo jugadores sobresalientes y, de no ser por la farra de goles de Ben Brereton, posiblemente hubiera caído un tanto chileno que hubiese despejado el marcador a favor de los locales.

Pero, bueno, de “casi” está llena la vida. Mientras tanto, hay que sacar en limpio varias cosas de esta doble fecha y, en especial, del encuentro ante los charrúas. La falta de gol sigue preocupando. Defensivamente, hay serios problemas. Pero, en el arco, las cosas parecen haber estado, por lo mínimo, seguras. Claro, Lawrence Vigouroux mediante.

Extraña foto en el Nacional: sin un brazo y sin una pierna

Con ciertos problemas en las salidas, Lawrence Vigouroux no sufrió tanto en el duelo contra los uruguayos, como sí lo hizo ante Brasil en el Maracaná. Pese a ello, se puede decir que dejó el Nacional con la frente en alto.

Lo que sí resultó extraño de su partido fue una fotografía sacada por Pepe Alvujar para Photosport. En ella se puede ver al meta acortando un centro… ¡pero pareciera que no tiene un brazo, ni una pierna!

La imagen es extraña, pero se logra apreciar que es un efecto visual, ya que el portero está tapando con su cuerpo sus extremidades de la derecha y de la izquierda.

