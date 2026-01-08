Alexis Sánchez volvió a referirse sobre la selección chilena y su eventual retorno, dejando frases que generan ilusión entre los hinchas. El histórico delantero habló con sinceridad sobre su relación con La Roja y el momento que atraviesa el equipo nacional.

El atacante chileno fue consultado sobre su situación actual con La Roja. “Siempre he estado disponible. Tuve muchas lesiones y problemas y no pude jugar. Siempre están las ganas de ayudar a los jóvenes, es lo que me gusta”, explicó el actual delantero del Sevilla FC a as.

Las declaraciones del Niño Maravilla caen en el contexto en el que la Selección Chilena aún no tiene DT confirmado para 2026, lo que mantiene el proceso abierto y lleno de interrogantes.

En ese escenario, el nombre del goleador histórico vuelve a instalarse con fuerza como una posible carta de experiencia para un proceso. “Siempre están las ganas de estar en la selección y guiar a los más jóvenes”, sentenció.

Alexis Sánchez logra la segunda Copa América con Chile

El difícil momento de la selección chilena

La Roja atraviesa uno de los periodos más complejos en los últimos años, luego de cerrar las últimas Eliminatorias en el fondo de la tabla y quedar fuera de tres Copas Del Mundo consecutivas. A eso se le suma la falta de un técnico confirmado y la incertidumbre sobre el proyecto deportivo.

Bajo esos hechos, la experiencia de Alexis Sánchez podría ser de gran ayuda para un plantel joven que ha sufrido presión e irregularidad. Jugadores como Darío Osorio, Lucas Assadi y Marcelino Núñez han mostrado condiciones, pero no logran sostener un nivel selección.

El eventual regreso del Niño Maravilla no solo genera ilusión por lo futbolístico, sino también por el liderazgo que podría tener dentro de la cancha. La Roja necesita cambios urgentes y la vuelta de un histórico podría volver a despertar una ilusión.