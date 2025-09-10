Fue una despedida del proceso eliminatorio decorosa. Chile igualó sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional, pero terminó último en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026. Triste despedida.

Sin embargo, el equipo de Nicolás Córdova algo mejor se vio. Hubo jugadores sobresalientes y, de no ser por la farra de goles de Ben Brereton, posiblemente hubiera caído un gol chileno.

Habrá que sacar en limpio varias cosas de esta doble fecha y, en especial, del encuentro ante los charrúas. La falta de gol sigue preocupando. Defensivamente, hay serios problemas. Pero, en el arco, las cosas parecen haber estado, por lo mínimo, seguras. Claro, Lawrence Vigouroux mediante.

ver también Guarello le pega con todo a Pablo Milad tras empate de Chile: “Es como un cabro al que le hacen bullying”

Agradecido: un tierno mensaje de Lawrence Vigouroux

El portero de la Selección Chilena, Lawrence Vigouroux, tuvo un desempeño destacable en los partidos de La Roja. Pese a comerse tres goles en la visita a Brasil, ninguno de ellos se debió a un error grosero. Todavía, eso sí, le falta salir un poco más a cortar centros.

Además de su buen rendimiento, Vigouroux se encontró con una buena recepción por parte del público chileno. Es por ello que se dio el tiempo y envió un mensaje por su cuenta de X.

“Quiero darte las gracias por todos los mensajes y el apoyo que me has dado en los últimos 10 días. He cumplido un sueño. Gracias Chile“, escribió el portero de padre chileno y madre jamaiquina.

Publicidad

Publicidad

Lawrence Vigouroux tuvo un buen desempeño en la fecha doble de Eliminatorias | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?