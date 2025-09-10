Fue la despedida del proceso eliminatorio. Chile igualó sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional y terminó último en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026. Triste despedida.

Sin embargo, el equipo de Nicolás Córdova algo mejor se vio. Hubo jugadores sobresalientes y, de no ser por la farra de goles de Ben Brereton, posiblemente hubiera caído un gol chileno.

Otra cosa, eso sí, es celebrar que se haya empatado con los uruguayos. El empate y la forma de juego pueden ser un aliciente, pero no una excusa para estar feliz por no haber caído en la última fecha. Díganle eso a Pablo Milad.

Sonriente en la tribuna: Milad se alegra y Guarello se enoja

Juan Cristóbal Guarello analizó el partido de la Selección Chilena y aseguró que hubo cierta mejora. Pese a que La Roja “no jugó mal”, según sus palabras, tampoco se pudo ganar. Y lo que le molestó al conductor de La Hora de King Kong es que Pablo Milad haya estado contento por la igualdad sin goles.

“Milad estaba feliz porque Chile no perdió. ¿Sabes lo patético que es que un presidente del fútbol chileno esté sonriente porque no perdió?”, se preguntó el conductor de LHKK.

“Perdonen el ejemplo, pero Milad es como ese niño que le hacen bullying en el colegio y que el día en que no le sacaron la chucha es el mejor del año”, remató JCG, furioso.

“Está tan acostumbrado a que le vaya mal, que cuando no le va mal, que no quiere decir que le vaya bien, está feliz. Y habla de que estamos mejorando”, cerró Guarello.

Empate sin goles de Chile en el Nacional | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

