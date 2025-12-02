El portero chileno-argentino Gabriel Arias le dirá adiós a Racing de Avellaneda tras 7 años juntos y tras lograr 6 copas con la Academia, dando etapa a una nueva etapa donde la titularidad indiscutida de la escuadra la tomará Facundo Cambeses.

El cuadro logró un importante triunfo contra Tigres en penales, lo que le dio el paso a la semifinal del Torneo de Clausura, y marcó la despedida de Arias en la casa de Racing, el Estadio Presidente Perón, donde se fue entre aplausos.

Facundo Cambeses habla de la influencia de Gabriel Arias

Tras el encuentro, el portero de Racing se refirió a su compañero y habló de su impacto en el equipo. “No hay ninguna duda de lo que es Gabi Arias como persona y como arquero”.

“Me ayudó muchísimo desde que llegué acá. Se lo agradezco a él: es un capitán con todas las letras. Agradezco haber sido contemporáneo a él”, explicó.

Cambeses se refirió a la salida de Arias (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Gabriel Arias se despide de Racing

El portero jugó más de 250 partidos con la Academia durante las 7 temporadas que estuvo en el equipo, allí ganó seis títulos: Primera División (2018), dos trofeos de Campeones, Supercopa Internacional (2023), Copa Sudamericana del 2024 y Recopa Sudamericana este 2025.

A través de sus redes sociales, el club despidió al portero de la Roja señalando: “Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes”.