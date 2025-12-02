Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Cambeses lanza emotiva declaración sobre Gabriel Arias: “No hay ninguna duda…”

El portero chileno-argentino no continuará en la Academia el próximo año y su competencia en el arco se sinceró sobre su impacto en el club.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Facundo Cambeses se refiere al impacto de Gabriel Arias.
© Getty ImagesFacundo Cambeses se refiere al impacto de Gabriel Arias.

El portero chileno-argentino Gabriel Arias le dirá adiós a Racing de Avellaneda tras 7 años juntos y tras lograr 6 copas con la Academia, dando etapa a una nueva etapa donde la titularidad indiscutida de la escuadra la tomará Facundo Cambeses.

El cuadro logró un importante triunfo contra Tigres en penales, lo que le dio el paso a la semifinal del Torneo de Clausura, y marcó la despedida de Arias en la casa de Racing, el Estadio Presidente Perón, donde se fue entre aplausos.

Facundo Cambeses habla de la influencia de Gabriel Arias

Tras el encuentro, el portero de Racing se refirió a su compañero y habló de su impacto en el equipo. “No hay ninguna duda de lo que es Gabi Arias como persona y como arquero”.

Me ayudó muchísimo desde que llegué acá. Se lo agradezco a él: es un capitán con todas las letras. Agradezco haber sido contemporáneo a él”, explicó.

Cambeses se refirió a la salida de Arias (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Cambeses se refirió a la salida de Arias (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

¡Tras dejar la Academia! En Argentina tienen claro dónde Gabriel Arias jugará la próxima temporada

ver también

¡Tras dejar la Academia! En Argentina tienen claro dónde Gabriel Arias jugará la próxima temporada

Gabriel Arias se despide de Racing

El portero jugó más de 250 partidos con la Academia durante las 7 temporadas que estuvo en el equipo, allí ganó seis títulos: Primera División (2018), dos trofeos de Campeones, Supercopa Internacional (2023), Copa Sudamericana del 2024 y Recopa Sudamericana este 2025.

Publicidad

A través de sus redes sociales, el club despidió al portero de la Roja señalando: “Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes”.

Lee también
"Capitán de...": Racing despidió con honores a Gabriel Arias
Internacional

"Capitán de...": Racing despidió con honores a Gabriel Arias

Mientras Gabi Arias apunta a un grande chileno, le surge interesado en Argentina
Internacional

Mientras Gabi Arias apunta a un grande chileno, le surge interesado en Argentina

En Argentina tienen claro dónde jugará Gabriel Arias el 2026
Chile

En Argentina tienen claro dónde jugará Gabriel Arias el 2026

Tras interés desde Argentina: Asta-Buruaga confirma si sigue en la UC
Universidad Católica

Tras interés desde Argentina: Asta-Buruaga confirma si sigue en la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo