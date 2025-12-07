Un nuevo duelo de chilenos habrá en Argentina con el decisivo duelo de semifinales del torneo de Clausura 2025.

Así es, porque en La Bombonera el elenco de Boca Juniors de los chilenos Carlos Palacios, quien asoma como titular, y Williams Alarcón, recibirán a Racing club de Gabriel Arias, suplente y quien vive sus últimos momentos en la ‘Academia’.

Gran encuentro entre los dos máximos favoritos a quedarse con el certamen trasandino y que llegan a la fase de los cuatro mejores tras despachar en cuartos de final a Argentinos Juniors (1-0) y Tigre (0-0 en los 90′, 4-2 en penales), respectivamente.

Probable formación de Boca Jrs:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT Claudio Ubeda.

Probable formación de Racing Club

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT Gustavo Costas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Jrs vs Racing?

El enfrentamiento Boca Juniors y Racing Club por la semifinal del Clausura argentino se juega este domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas de Chile en el estadio La Bombonera.

¿Dónde ver por TV o streaming Boca vs Racing por semifinales?

El encuentro entre Boca y Racing club por las semifinales de la Liga de Argentina va EN VIVO en Chile a través de la señal de TV de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD) DTV: 621 (SD) – 1621 (HD) ENTEL: 212 (HD) CLARO: 174 (SD) – 474 (HD) GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD) MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD) TU VES: 508 (HD) ZAPPING: 90 (HD)



Adicionalmente, podrás ver este encuentro de forma ONLINE y exclusivamente vía streaming a través de ESPN en DISNEY+, ya sea que cuentes con tu plan Estándar o Premium.

La otra semifinal de la Liga de Argentina:

Mientras Boca y Racing animan la primera semifinal del Clausura argentino, Gimnasia y Estudiantes harán lo propio en un imperdible clásico este lunes 8 de diciembre a partir de las 17:00 horas en el estadio Bosque de La Plata.