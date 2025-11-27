Carlos Palacios no es el único chileno que juega en Boca Juniors, uno de los clubes más grandes de Argentina y donde se vislumbra ardua tarea en el mercado de fichajes. La Joya ha tenido un alza evidente en el cuadro Azul y Oro, donde tuvo que adaptar su posición.

Pero también está Williams Alarcón, quien no ha sido tan considerado en los últimos encuentros en el equipo adiestrado por Claudio Úbeda, quien se hizo cargo de la dirección técnica del plantel estelar luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

En el Torneo de Clausura, el mediocampista surgido en las inferiores de Colo Colo suma apenas 344 minutos, divididos en 11 partidos. Pero todavía tiene un cartel respetable en el vecino país. Y podría verse beneficiado por un cambio de entrenador inminente en su ex club: Huracán.

Williams Alarcón no ha tenido mucha suerte en Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Tras la salida de Frank Darío Kudelka, en el Globo trabajan por sellar el retorno de Diego Martínez, quien dirigió a Alarcón en Parque Patricios. Tras eso, el DT emigró a Boca Juniors, aunque duró poco tiempo en La Bombonera. También tuvo una experiencia en Cerro Porteño de Paraguay.

Y en ese contexto, Martínez tiene un deseo para la directiva. “Él y Huracán quieren repatriar a Williams Alarcón para la próxima temporada”, informó el periodista Federico Cañete en su cuenta de X. En el cuadro Quemero, Willy dejó un gran nivel.

Así las cosas, el chileno Williams Alarcón tendrá chances de protagonizar una movida estelar en el mercado de Argentina. Con la camiseta del Globo, el ex Unión La Calera tuvo mucha acción. Fueron 54 partidos los que disputó en Huracán.

Cinco goles anotó y también regaló siete asistencias en los Quemeros, donde destacó por su espectacular pegada. En su momento, Huracán pagó 1 millón 200 mil dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos de Alarcón. Luego, compró el porcentaje restante.

Williams Alarcón en acción ante Boca por Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y vendió la ficha a Boca en casi cinco millones de dólares. El tiempo dirá en qué termina esta posibilidad. Lo primero es que el cuadro de Parque Patricios concrete el retorno de Diego Martínez para hacerse cargo de la dirección técnica del primer equipo…