Pocos podrían pensar que hay algún punto en común entre Magallanes y el actual plantel de Boca Juniors, pero Claudio Úbeda es la confirmación de que existe. El DT interino del cuadro Xeneize quedó como reemplazante de Miguel Ángel Russo tras el fallecimiento del ex entrenador boquense.

En el último fin de semana, el equipo adiestrado por Úbeda le propinó un incontestable triunfo por 2-0 ante River Plate en el Superclásico del fútbol argentino. Fue un partido que pudo tener una mayor diferencia para el cuadro local en La Bombonera.

Y una muestra del fútbol que pretende el Sifón Úbeda, una leyenda de Racing Club que conoció bien a un cuadro blanquiceleste del fútbol chileno: estuvo en el Manojito de Claveles desde julio de 2014 hasta abril del año siguiente. Cosechó un rendimiento que ronda el 42 por ciento.

Claudio Úbeda cuando asumió la conducción táctica de Magallanes.

“Él era cercano. Le preguntaba cosas de su vida de su carrera y él siempre tuvo la amabilidad de contar y enseñar. Siempre fui de preguntar a los técnicos que me llamaban la atención porque ya venía con la mentalidad de aprender. Claudio me contaba sobre Racing siempre”, le contó a The Clinic el ex atacante Leonardo Olivera, quien fue dirigido por el trasandino en el Maga.

Tras ese periplo por el tradicional cuadro chileno, Úbeda tuvo varias experiencias en Racing, el club de sus amores: fue entrenador interino y coordinador de las divisiones inferiores. También trabajó como DT de la selección Sub 20 de Argentina. Una aventura que duró casi ocho meses.

De irregular paso por Magallanes a despertar ilusiones en Boca: el recorrido del Sifón Úbeda

La carrera de Claudio Úbeda cambió varios años después de su paso por Magallanes, específicamente cuando conoció al entrenador de Boca que murió este año, Miguel Ángel Russo. Fue su ayudante técnico en Al-Nassr de Arabia Saudita.

También en Rosario Central y en San Lorenzo de Almagro, la estación previa al tercer ciclo de Russo en La Bombonera. Tras el fallecimiento de Miguelo, Úbeda quedó como interino. Y luego de la gran victoria ante la Banda Sangre, el entrenador de 56 años disparó las ilusiones.

El festejo de Claudio Úbeda y su staff técnico en La Bombonera ante River Plate. (Marcos Brindicci/Getty Images).

“Les dije a los chicos que son un plantel que lo mejor que sabe hacer es jugar fútbol. Tomen riesgos, sepan cómo hacerlo y cuándo tomarlos. Después nos ponemos el chaleco de luchadores y peleamos por proteger el arco, defender la pelota y volver a recuperarla”, manifestó Claudio Úbeda tras superar sin contratiempos al equipo de Marcelo Gallardo.

Boca ya está clasificado para la postemporada en la Liga Profesional de Argentina. Aun así, le queda un partido para cerrar la fase regular: este 16 de noviembre, el cuadro Azul y Oro recibirá a Tigre a contar de las 20:15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Boca Juniors en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Tras la victoria ante River Plate, Boca Juniors quedó como puntero de la segunda fase en la Liga Profesional de Argentina 2025.